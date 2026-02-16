Özdemir\'den Yaralı Polise Geçmiş Olsun Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan özel harekat polisiyle telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Erol Bilen Kaplan'ı görüntülü arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede programları nedeniyle Kayseri'ye gelemediğini ancak tedavi sürecini yakından takip ettiğini ifade eden Özdemir, suç ve suç örgütleriyle mücadele eden emniyet mensuplarının her zaman yanında olduklarını vurguladı. Özdemir, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman polislerimizin yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla onların arkasındadır" dedi.

Komiser Erol Bilen Kaplan, Özdemir'e selamlarını ileterek, ilgisi ve desteği nedeniyle teşekkür etti. - KAYSERİ