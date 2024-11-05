Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin de Kürt vatandaşımızın evladının da kendisinin de yüzünü güldürecek olan bizleriz. Mecliste bir süreç yürütülmesine, şeffaf, samimi olunmasına, toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına değindi.

İktidarın "kurduğu hiçbir tuzaktan sonuç alamadığını" söyleyen Özel, "Yerel seçimde birinci parti olmuş bir partiye kayyum atayacak cesareti gösteriyorlar. Yerel seçimlerde, Türkiye'nin dünyada en bilinen, en gözde, dünyanın gözbebeği kentine kayyum atıyorlar. Bunu yaparken önce Esenyurt üzerinden İstanbul'u, İstanbul üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya, Türkiye'deki yöneticilerin seçilme hakkına değil, milletin seçme hakkına el atmaya tenezzül ediyorlar." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan Özer'in gözaltına alınma sürecini anlatan Özel, emniyet güçlerinin sabah erken saatte Özer'in evine ve eş zamanlı olarak belediyedeki makamına gittiğini belirtti. Özgür Özel, Ahmet Özer'in gözaltına alınma yöntemini eleştirdi.

Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına yönelik görevlendirmelere değinen Özel, "Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan, Mardin'e de üzüleceksin. Mardin'e tepkiliysen, Esenyurt'a da tepki göstereceksin. O yüzden kayyum olmayacak bir iştir. Kayyum atandıktan sonra belediye meclisini kadükleştirmek, işlevsizleştirmek, zoru görünce onu da görevden çekmek, bütün belediye meclis üyelerine 'Sen de teröristsin.' demektir, hakarettir. Kayyum, hangi partinin olursa olsun, her demokratın karşı çıkması gereken bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kendisini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Onlara randevu veren bütün liderlere yürekten teşekkür ediyorum. Randevu vermeyen lidere de el uzatıp 'Elimi havada bırakmayın.' diyorsunuz, başka elleri havada bırakıyorsunuz. Samimiyetsizliğinizi bizzat ortaya koyuyorsunuz. İstenilen randevu, şahsi, siyasi randevu değildir. Heyetin derdi, demokrasi, halkın iradesi, yerel yönetimlerin öneminin altını çizmektir. Bu yüzden fevkalade önemli gördüğüm bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kayyum kararları siyasi kumpaslardır"

CHP lideri Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirmeyi kahvaltı yaparken televizyondan öğrendiğini anlatarak, "Şöyle ekrana bakarken bir ses duydum, 'Siz gidemeden belediye başkanlığından aldılar.' Dedim ki, alamazlar. Gideceğim, bugün Ahmet Türk'ü ziyaret edeceğim. Mardin Belediye Başkanı'nın, o şehrin emininin kim olduğuna, Recep Tayyip Erdoğan'ın kumpasları değil, Mardin halkı karar vermiştir." şeklinde konuştu.

Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin de Özel, "Diyorlar ki 'Bunlar terörle ilişkili. Paralar teröre gidiyor ve bu paraları bizim kayyum, o ile harcayacak, çok destekleyeceğiz ve bundan sonra bir daha bu partiler kazanmayacak.' Kendi seçmenlerini böyle ikna ediyorlar. Sonuç, Ahmet Türk, ilk kayyum atandığında yüzde 51'le gelmişti, ikinci kayyumdan sonra yüzde 56'yla geldi. Son seçimde yüzde 57. Ne atadığınız kayyum iyi hizmetle halkı ikna edebilmiş ne de yaptığınız itibar suikastı Ahmet Türk'ün toplumdaki algısını düşürebilmiş, onun demokratik zırhının içine işleyebilmiştir. Kayyum kararları siyasi kumpaslardır, bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım"

Özgür Özel, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin satın alma gücünün 10 bin liraya düştüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Temmuzda zam yapmadılar, şimdi de başladılar 'Enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre vereceğiz.' Bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Asgari ücretliye enflasyon farkını vermeyip, kendi hedeflerine göre verip, asgari ücretliyi 1 yıl daha ezmeye çalışıyorlar. Buradan açıkça bütün sendikalara, yeni yeni kendisine gelenlere, görevini hatırlayanlara, her ay açlık, yoksulluk rakamı açıklayanlara söylüyorum, biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır. Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. 'Asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30, 30 yoksa biz bu işte yokuz.' diyebiliyorsanız, biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılında DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışmasını kıymetli ve normal bulduklarını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dendi ki, 'Terörü bitireceğiz.' Dedik ki, 'Yöntem yanlış, söylediğiniz sözün, yapmayı teklif ettiğiniz işin bir sırasının olması, bütün dünyada çatışmalar nasıl çözümleniyor, terör nasıl bitiriliyorsa o yolla olması lazım.' Ama yine de 'Umudumuz barıştır, kardeşliktir. Kürtlerin, her birisi kendini benim kadar bu ülkenin sahibi hissedene kadar bu mücadeleyi vereceğiz.' dedik. 4 tane yaklaşım ortaya koyduk, bu Mecliste olacak, şeffaf olacak, samimi olacak ve mutabakatla olacak. 'Şehit ailelerinin ve gazilerin rızası alınmadan asla olmayacak.' dedik. Bu samimi yaklaşımımızı, artık şehit gelmesin, anneler ağlamasın, Türkiye'nin bütün parası bu işlere değil, yoksulumuza, işsizimize aksın. İsteyen herkese, bu samimi çağrımızı ve bu pozisyonumuzu sürdürdüğümüzü teyit ediyoruz."

"Ne yaptığımızı biliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, Bahçeli'nin bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ifadelerini de değerlendirdi.

Büyük bir oyun olduğunu savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, o oyunun ne olduğu ortaya çıktı, açıkça söyledi. 'Anayasayı değiştirsek fena mı olur, çıksa umut hakkından yararlansa fena mı olur, Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilse ne olur?' Hesap bu. Bir al vere girmişler, pazarlık etmişler. Belki o pazarlıkta nihayete ermişler ya da eremeyip tıkanmışlar. Şu an ya zorlayıcı bir şantajla ya da bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Karşıdaki kötü niyetliler, hem 'Abdullah Öcalan gelsin, Meclisin kürsüsüne varsın, buradan konuşma yapsın.' diyor hem de Esenyurt'a, Mardin'de kayyum atayıp 'Biz terörle mücadele ediyoruz.' görüntüsü veriyor."

Özel, Kürtlere saygılı olarak, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı savunarak, terörü bitirmeyi hep beraber konuşarak, Kürtleri ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkesi gerçek ve demokratik bir standartta buluşturmanın mümkün olduğunu belirtti.

Bunun, partisi tarafından gerçekleştirilebileceğini söyleyen Özel, "Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin de Kürt vatandaşımızın evladının da kendisinin de yüzünü güldürecek olan bizleriz. Mecliste bir süreç yürütülmesine, şeffaf, samimi olunmasına, toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz." diye konuştu.

(Bitti)