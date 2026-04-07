Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki kooperatif mağduriyetine ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediyesini kutluyorum. 15 günde bir bilgi alıyorum. Gelecek yılın sonuna kadar bu konut mağduriyetinin tamamı çözülecek." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Mustafa Bozbey'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Bursa seçmeninin "iradesine çökmeye" çalışıldığını ileri süren Özel, "Ben hiçbir şey demiyorum. Diyeceğimi otobüsün üstünde söyledim. Bundan sonra sözü, yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek." diye konuştu.

Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davaya değinerek, 19 Mart 2025'ten bu yana kimsenin kazanmadığı, 86 milyonun kaybettiği bir sürecin yaşandığını savundu.

Davanın 17'nci duruşmasının görüldüğünü anımsatan Özel, iddianame çıkana kadarki süreçte dile getirilen iddiaların hiçbirinin iddianamede yer almadığını ileri sürdü.

Özel, " 'Türkiye'nin en büyük suç örgütü' gibi anlatılan şeyde, profesyonel olarak işe alınmış kişilerin birbirleriyle liyakat, profesyonellik esaslı çalıştıkları, çoğu zaman birçoğunun yüz yüze bile gelmedikleri, birbirini tanımadıkları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yanlış bir tercih olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet 'O olsun.' diyor, bunlar 'Bize oy vermediniz oh olsun.' diyor. Bu milletin bir özelliği var, vergi istiyorsun, öyle veya böyle verir, hangi yükümlülüğü söylersen yapar, bayrak uğruna can verir, askere çağırırsın gider. Evladı şehit olur, 'Vatan sağ olsun.' der ama milletin karşısına devleti dikersen ve 'Senin dediğin gibi olmayacak, benim dediğim gibi olacak.' dersen bir gün o karşı karşıya gelir ve orada millet, düzeni, devleti yeniden kurar. Devleti çökerten, devleti bir siyasetin hizmetine sokan, devleti partinin yapan, partiyi devletin sahibi yapan, seni beni figüran yapanlara karşı bu milletin söyleyecek sözü var, Allah'ın izniyle sandıkta demokrasi tokadının en alasını indirecek."

Duruşmaların yapıldığı salonda su sorunu olduğuna dair iddialarını dile getiren Özel, "O Adalet Bakanı'na söylüyorum, Silivri'de mahkemede, giden herkesin huzuru, güveni, ona karşı saygılı bir dil kullanılması, içeceği su, yiyeceği yemek, devlette üstlendiğin hasbelkader görev gereği sana emanettir. Onların göreceği muamele, bu Meclis'in komisyonuna geldiğin gün göreceğin muameleyi belirleyecektir." sözlerini sarf etti.

İzmir'deki kooperatif mağduriyeti

Geçen hafta İzmir, Bursa ve Manisa'da katıldığı programlara değinen Özel, Bursa'da 29 önemli eserin açılışını yaptıklarını, İzmir'de ise 26 açılış yaparak 24 projenin de temelini attıklarını bildirdi.

Özel, depremlerin ardından İzmir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için kooperatif sistemi kurulmasına öncülük ettiklerini söyledi. Süreç içerisinde Türkiye'de inşaat maliyetlerinin arttığını anlatan Özel, bu sebeple inşaatların durduğunu ve halktan buna tepki geldiğini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'de durum şu, 7 kooperatifin 6'sıyla karşılıklı imza atılmış. Bir tek 7'ncisi AK Parti ve MHP ret oyuna takılmış. O da gelecek, Meclis toplantısında çözülecek. 7 kooperatif de ilerliyor. İlk olarak '4. etap' diye söyledikleri kooperatifte de dairelerin bir kısmı bitmiş. Yıl sonuna kadar, hatta Ağustos'a kadar 1300'ü tamamen bitecek. Bitenlerin, 60 tane bir yerde, 50 tane bir yerde anahtar teslimleri başlamış. Ben, İzmir'den ayrıldığımda 'Bu sorunu çözeceğiz. Biz AK Parti değiliz, düşeni düştüğü yerde bırakmayız. Bizim suçumuz yok, inşaat maliyetleri artmış demeyiz, üzerimize düşeni hallederiz.' dedik. Titiz bir çalışmayla şimdi İzmir'de geçtiğimiz yıllarda protesto için AK Parti'nin önüne düştükleri, 'Aman şuraya gel' dedikleri salonda anahtarı alıp kaldırıp gülümsüyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesini kutluyorum. 15 günde bir bilgi alıyorum. Gelecek yılın sonuna kadar bu konut mağduriyetinin tamamı çözülecek."

(Sürecek)