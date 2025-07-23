Özel\'den, Bakırhan\'ın siyasi tutsak yorumuna yanıt: Böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması sonrası Meclis'te komisyon hazırlıkları hızlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak" şeklindeki açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, komisyona girmek için özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden böyle bir ön şartın olmayacağını vurgulayarak, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Şunu ben söylüyorum; bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir." şeklinde konuştu.