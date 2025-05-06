Özel'den Deniz Gezmiş anması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den Deniz Gezmiş anması

Özel\'den Deniz Gezmiş anması

CHP Genel Başkanı Özel, anma etkinliğinde Deniz Gezmiş'in mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.

06.05.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Genel Başkanı Özel, "Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için düzenlenen anma etkinliğe katıldı. Filistin meselesinin kendilerine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının miras kaldığını ifade eden Özel, "Ezilen halkların mücadelesi, anti - emperyalist mücadelenin somutlaşmış, vücut bulmuş Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının üzerine gözyaşlarını, alın terlerini döktüğü, kanlarını dökmeyi göze aldıkları bir meseledir. Bu meseleye bu kararlılıkla, bu samimiyetle yaklaşmayıp bu işten siyaseten kendilerine oyun kurmaya çalışanlara karşı 6 Mayıs sabahı Deniz Gezmiş'in huzurunda bu kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan yaşamaya, mücadelelerini yaşatmaya, devrim bayrağını, emperyalizmle mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Örgütü, Gençlik Kolları onun peşinden yürümeye devam ediyor. Biz de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz."

"Türk ve Kürt kardeşliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

Türk ve Kürt halkının kardeşliğine, terörün karşısında olmaya ve Türk ve Kürt annelerinin göz yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Özel:

"Bu konuda tam bir demokrasi, tam bir eşitliği savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Kendileri; işlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri, hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler, bugün, 'Sadece bir cümle, bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin. Kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için biz de onlara, 'Biz bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız ama demokrasi ile varız, Meclis ile varız insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın. O zaman varız' dediğimiz için kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için bize mesaj yolluyorlar. Bize, 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. Mesajı aldık. 'Hayır' diyoruz. O mesajı aldık biz pazar günü ve 'Hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı, böyle buradan geçen o mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum. Hodri meydan. Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Politika, Miras, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Deniz Gezmiş anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:03:15. #7.13#
SON DAKİKA: Özel'den Deniz Gezmiş anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.