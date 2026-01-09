Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü - Son Dakika
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

09.01.2026 19:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce ''Bizimle 5 dakika görüşmedi'' diyerek sitem ettiği Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa dikkat çeken bir ziyarete imza attı. Costa, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı ziyaret etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

ŞAM'A KRİTİK ZİYARET

Costa ve Leyen, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye'nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa'daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, AB ile dengeli ve yapıcı bir ortaklığın inşasını destekleyecek bir siyasi diyaloğun genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

ÖZEL "BİZİMLE 5 DAKİKA GÖRÜŞMEDİ" DEMİŞTİ

Şam'da Şara ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce "Bizimle 5 dakika görüşmedi" demişti.

Yorumlar (6)

    Yorumlar (6)

  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Antonio Costa o da anlamış ki sayın Özgür bey den bir şey olmaz 5 dk zaman ayırmaya gerek duymamış.Elin Gevuru bile ne olduğunu biliyor da bizdekiler, halea anlamıyor bir kısım. 52 14 Yanıtla
  • Elisa21 Elisa21:
    KİMSENİN YAPRAK YERİNE KOYDUĞU YOK 46 7 Yanıtla
  • ALAATTİN GÖK ALAATTİN GÖK:
    Adamın işimi yok seninlemi ugrasacak..Bana anlat ben dinlerim... 24 8 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    sırtında 5 dakika taşısan 5 dakika görüşürdü size zor gelmez dedelerinde ingiliz sefirinin faytonunu at gibi koşulup çekmişlerdi 26 6 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    sara denilen tam züppe avrupa ylms 0 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
