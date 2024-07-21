Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Politika

Beyoğlu Emekli Evi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi. Emeklilere de söz veren Özel "CHP iktidara geldiğinde; emekli maaşı birinci ay değil yetişmez, ikinci ay asgari ücret olacak. İki yıl içinde bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hakkınızı alacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin emeklilere yönelik hizmetlerini anlatan Özel, şu açıklamalarda bulundu; "Beyoğlu'ndaki emekli kafe çok önemli bir örnek. Biz seçimlerden önce emeklilere enflasyonun çok altında zam yapılınca dedik ki 'bu mesele bizim meselemizdir'. Her mitingde emeklinin derdini anlattık. 'Adaylarımıza sahip çıkın. Bu iktidara sarı kartı gösterin. Sesiniz olmaya devam edeceğiz' dedik. Sonunda belediyelere ilk talimatımız emeklilere sahip çıkacak projeler oldu. Uşak'ta gördüğüm prefabrik emekli kafeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istedik. Özgür Başkanım dedi ki 'İlhan Başkanım Beyoğlu'nda yaptı'. Bir tarafta bir kahveye 200 TL verenler, diğer tarafta çay kahve içemeyenler vardı. 1 TL'ye çay, 5TL'ye kahve yaptı.

"İBB EMEKLİLER İÇİN 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Bu örnekler bütün Türkiye'ye yayılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekliler için 10 bin TL pazar desteği sağlıyor. Her gün ücretsiz halk ekmek sağlıyor. Emekli vatandaşların evleri kentsel dönüşüme tabi oluyorsa, yapı dönüşümünde yüzde 65'lik destek sağlıyor. Evini kentsel dönüşüme sokan emeklilere 9 bin TL kira desteği sağlanıyor. Üsküdar'da ve Şişli'de 5 bin TL pazar desteği, kent lokantaları, Beylikdüzü'nde emekliler lokali, Küçükçekmece'de emekliler kafeteryası, Çekmeköy'de emekliler lokali, yine emeklilerin kullanımına uygun olarak emekliler lokali hazırlanıyor. İstanbul'da kazandığımız 26 belediyede emekliler ile ilgili özel hizmetleri hayata geçireceğiz. Çok daha iyilerini yapacağız."

"HİÇ DOKUNMASALAR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN TL OLACAKTI"

AK Parti öncesi dönemdeki emekli maaşlarını hatırlatan Özel, şunları söyledi; "Emekliler memleketi bugünlere getirdi. Onların emekleri mücadeleleri var. Rahat edecekleri günleri geldiğinde, devlet onları bu krizle baş başa bırakıyor. AKP iktidara geldiğinde, bir emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Hiç dokunmasalar, bugün en düşük emekli maaşı 25 bin TL olacaktı. Bugün sözde zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 12 bin TL. AKP, 'Enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi, bugün emekli maaşı 0.6 asgari ücreti.10 bin TL'ye isyan ettik. O bile Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyormuş. Bugün yaptıkları zamla 20 kilo dana kıyma alınıyor.

Ocak'tan bu yana emeklinin mutfağından 5 kilo dana kıyma çaldılar. Maaş 3 bin TL daha eksilmiş. 6 ay daha önümüzde zayıflayacak, alım gücü düşecek bir süreç var. Emekliler, Tayyip bey iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyorlardı. Bugün, emekli maaşı 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bugün cebinizden bir çeyrek altın gitse ararsanız. Her ay her emekli, 5 çeyrek altın kaybediyor. Aramak lazım. Bir şey kaybedilen yerde aranır. Biz nerede kaybettik? Seçim sandığında. AKP gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız. Başka çaresi yok. CHP iktidara geldiğinde; emekli maaşı birinci ay değil yetişmez, ikinci ay asgari ücret olacak. İki yıl içinde bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hakkınızı alacaksınız. "