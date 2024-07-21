Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak - Son Dakika
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Politika

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'ni ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "CHP iktidara geldiğinde; emekli maaşı birinci ay değil yetişmez, ikinci ay asgari ücret olacak. İki yıl içinde bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hakkınızı alacaksınız" diye konuştu.

21.07.2024 11:30  Güncelleme: 12:04
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Beyoğlu Emekli Evi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterdi. Emeklilere de söz veren Özel "CHP iktidara geldiğinde; emekli maaşı birinci ay değil yetişmez, ikinci ay asgari ücret olacak. İki yıl içinde bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hakkınızı alacaksınız" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin emeklilere yönelik hizmetlerini anlatan Özel, şu açıklamalarda bulundu; "Beyoğlu'ndaki emekli kafe çok önemli bir örnek. Biz seçimlerden önce emeklilere enflasyonun çok altında zam yapılınca dedik ki 'bu mesele bizim meselemizdir'. Her mitingde emeklinin derdini anlattık. 'Adaylarımıza sahip çıkın. Bu iktidara sarı kartı gösterin. Sesiniz olmaya devam edeceğiz' dedik. Sonunda belediyelere ilk talimatımız emeklilere sahip çıkacak projeler oldu. Uşak'ta gördüğüm prefabrik emekli kafeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istedik. Özgür Başkanım dedi ki 'İlhan Başkanım Beyoğlu'nda yaptı'. Bir tarafta bir kahveye 200 TL verenler, diğer tarafta çay kahve içemeyenler vardı. 1 TL'ye çay, 5TL'ye kahve yaptı.

"İBB EMEKLİLER İÇİN 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Bu örnekler bütün Türkiye'ye yayılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekliler için 10 bin TL pazar desteği sağlıyor. Her gün ücretsiz halk ekmek sağlıyor. Emekli vatandaşların evleri kentsel dönüşüme tabi oluyorsa, yapı dönüşümünde yüzde 65'lik destek sağlıyor. Evini kentsel dönüşüme sokan emeklilere 9 bin TL kira desteği sağlanıyor. Üsküdar'da ve Şişli'de 5 bin TL pazar desteği, kent lokantaları, Beylikdüzü'nde emekliler lokali, Küçükçekmece'de emekliler kafeteryası, Çekmeköy'de emekliler lokali, yine emeklilerin kullanımına uygun olarak emekliler lokali hazırlanıyor. İstanbul'da kazandığımız 26 belediyede emekliler ile ilgili özel hizmetleri hayata geçireceğiz. Çok daha iyilerini yapacağız."

"HİÇ DOKUNMASALAR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN TL OLACAKTI"

AK Parti öncesi dönemdeki emekli maaşlarını hatırlatan Özel, şunları söyledi; "Emekliler memleketi bugünlere getirdi. Onların emekleri mücadeleleri var. Rahat edecekleri günleri geldiğinde, devlet onları bu krizle baş başa bırakıyor. AKP iktidara geldiğinde, bir emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Hiç dokunmasalar, bugün en düşük emekli maaşı 25 bin TL olacaktı. Bugün sözde zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 12 bin TL. AKP, 'Enflasyona ezdirmeyeceğim' dedi, bugün emekli maaşı 0.6 asgari ücreti.10 bin TL'ye isyan ettik. O bile Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyormuş. Bugün yaptıkları zamla 20 kilo dana kıyma alınıyor.

Ocak'tan bu yana emeklinin mutfağından 5 kilo dana kıyma çaldılar. Maaş 3 bin TL daha eksilmiş. 6 ay daha önümüzde zayıflayacak, alım gücü düşecek bir süreç var. Emekliler, Tayyip bey iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyorlardı. Bugün, emekli maaşı 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Bugün cebinizden bir çeyrek altın gitse ararsanız. Her ay her emekli, 5 çeyrek altın kaybediyor. Aramak lazım. Bir şey kaybedilen yerde aranır. Biz nerede kaybettik? Seçim sandığında. AKP gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız. Başka çaresi yok. CHP iktidara geldiğinde; emekli maaşı birinci ay değil yetişmez, ikinci ay asgari ücret olacak. İki yıl içinde bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Hakkınızı alacaksınız. "

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

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Son Dakika Politika Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Murat Sert: Salla bakalım.hersey Üsküdarı gecene kadar 31 31 Yanıtla
    yavuz d: bu sey gibi oldu imamoglu 2019 secimlerinden once deprem sorununu kac yilda cozersin diye sorular 5 yil diyor 2 sene once de 100 yil da anca diyor:) 12 1
  • Çuvaldız: siz iktidara geldiğiniz de söz verdiğiniz emekliler ölmüş olur, hiç kusura bakmayın, hizmet odaklı olmayan bu kafa iktidara gelemez..! 27 30 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: 2028 de iktidara gelirsen asgari ucret 25binse emekli 30bin aliyorsa geri 25bine indireceksin demek bu laf 13 26 Yanıtla
    Erol MARASLI: Herhalde sen başka bir gezegende yaşıyorsun 8 1
  • Ahmet Maviş: Sayın özel senin dediğine inanmayıp deniz suyunun bir yerime kaçarsa oruç bozulur diyen birçok insan var bu ülkede 15 17 Yanıtla
  • Mustafa Özkaya: Boşver ne anlatıyon bu millete rahmetli erbakan ne demişti bunlara ``bunlar yanımda mücahit idi. Arka bahçeden kaçtılar müteahhit oldular iktidar oluncada elhamdülillah müsait`` diyerek götürüyorlar. Demişti 17 10 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Herkes düşük emekliler den bahsediyor, ama emekliler içerisinde en mağdur edilen ve haksızlığa uğrayan yüksek prim ödeyendir. 18 2 Yanıtla
  • Salim Şimşek: birazda 12500 üzeri maaş alanlar için konuşsanız. adalet bunun neresinde 40 sene çalış yüksek prim öde aynı maaşı al. 17 2 Yanıtla
  • Sabri İnce: Kulağa hoş gelen her söz kalbe inmedikten sonra boş oluyor. .. Önce istanbul dan başlasanız ,seçimlerde emeklilere her ay 10 bin tl destek sözü vermiştiniz ,unuttunuz mu ? 7 2 Yanıtla
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