Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye anlamlı ziyaret

Özel Harekat Başkanı\'ndan Bahçeli\'ye anlamlı ziyaret
16.06.2026 20:27
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Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ve Kubbetü's-Sahra tablosu takdim etti. Ziyaret, milli birlik ve manevi bağların vurgulandığı bir anma olarak değerlendirildi.

ÖZEL Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Başkan Hayal, ziyarette MHP lideri Bahçeli'ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs'ün simgesi olan Kubbetü's- Sahra tablosunu takdim etti. Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihi ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Ünsal Hayal, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Hediye, Sahra, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye anlamlı ziyaret - Son Dakika

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