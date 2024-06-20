Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim - Son Dakika
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Politika

Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim

Özel\'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özgür Özel'e, Yılmaz Özdil'in eleştirileri sorulmuş, Özel de Özdil'in 'zihniyetini' eleştirerek "Kutuplaşmadan besleniyor. Oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen bir zihniyet..." ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu ifadeleri üzerine Yılmaz Özdil'den yanıt gecikmedi. Özdil açıklamasında "Sana bu iftiranı yedireceğim" dedi.

20.06.2024 09:13
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Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isim vermeden yaptığı "Bidon kafalı" eleştirisine, sosyal medya hesabından sert bir dille cevap verdi.

Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürerken Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına katıldı. Çağlayan, Özel'e, Yılmaz Özdil'in kendisine bu konu üzerinden tepki gösterdiğini hatırlattı.

"BİDON KAFA DİYE KÖŞE YAZISI YAZMIŞ"

CHP lideri Özel ise "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var." ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ PARTİ OLMA OLMAMIZIN SEBEBİ BU ZİHNİYETTEN KOPUŞ"

Özel, sözlerinin devamında "O, 'hatamız nerede' demek yerine, oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer insan, işsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli. Ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin. Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bidon kafa olan sensin. Yani, siyasetçinin kendisi. Kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Arkadaş, seçmene sövüyor. Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar. Sürekli bir kavga ortamı olsun, iki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım... Boşuna endişeleniyorlar, bu içine girdiğimiz süreç ne sorunları çözer, ne tartışmaları bitirir biz ne gidip AK Parti ile koalisyon oluruz. Sen yine de muhalif olursun." ifadeleriyle isim vermeden Yılmaz Özdil'i eleştirdi.

"SANA BU İFTİRANI YEDİRECEĞİM"

Özel'in sözlerine Yılmaz Özdil'den yanıt gecikmedi. Özdil," Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğünü çıkardın ama- gözüne sokacağım." ifadeleriyle Özel'i hedef aldı.

Yılmaz Özdil, Özgür Özel, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'Bidon kafa zihniyeti' dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim - Son Dakika
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