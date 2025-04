Özel\'in boykot çağrılarına bir tepki de şehit ailelerinden geldi

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yaptığı basın açıklamasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli ürünler ile medyaya yönelik yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli olan ürünleri ve ülkesine en iyi şekilde hizmet eden bazı medya kuruluşlarını boykot etme çağrısında bulunmasının ülkeye ihanet olduğunu ifade eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bu ülkenin parlaması ve milli değerlerinin korunması için bu milletin binlerce şehit verdiğini hatırlatarak, boykot çağrısının acizlik olduğunu söyledi. Çelik, " Türkiye'nin milli ve yerli her ürününe, şirketlerine, yerli her hizmete karşı çıkıp boykot eden, devletin düşmanı gibi hareket ederek güvenlik güçlerimize karşı olan, Türkiye'ye karşı ne kadar örgüt varsa onlarla işbirliği içerisinde olan ve her fırsatta ülkemizi dış mihraklara şikayet eden Özgür Özel'i ve partisini bizlerde şehit aileleri olarak boykot ediyoruz. Özel'in bu kindarlığını ve vicdansızlığını da kıymetli şehit anne babaları ve kadirşinas milletimize havale ediyoruz" dedi. - BATMAN