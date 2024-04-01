Özel\'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı

Politika

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecana sahne oldu. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

YÜZDE 37,68'LİK OY ORANINA ULAŞILDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

420 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

CHP 2019'DA NE KADAR OY ALMIŞTI?

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) toplamda 12 milyon 707 bin 683 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 32,05'lik bir oy oranına ulaştı. İl genel meclisi seçimlerinde ise CHP, 13 milyon 216 bin 868 oy alarak yüzde 28,63 oy oranına erişti.

CHP'nin 2019 yılında büyükşehir belediyelerinden 11, il belediyelerinden 10, ilçe belediyelerinden 191 ve belde belediyelerinden 51 olmak üzere toplamda 263 belediye başkanlığı kazanmıştı.

2019 SEÇİM HARİTASI

2024 SEÇİM HARİTASI