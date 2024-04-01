31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecana sahne oldu. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.
CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) toplamda 12 milyon 707 bin 683 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 32,05'lik bir oy oranına ulaştı. İl genel meclisi seçimlerinde ise CHP, 13 milyon 216 bin 868 oy alarak yüzde 28,63 oy oranına erişti.
CHP'nin 2019 yılında büyükşehir belediyelerinden 11, il belediyelerinden 10, ilçe belediyelerinden 191 ve belde belediyelerinden 51 olmak üzere toplamda 263 belediye başkanlığı kazanmıştı.
Son Dakika › Politika › Özel'in yüzünü güldüren harita! CHP 420 belediye başkanlığı kazanmayı başardı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Seçim galibiyeti sonrası vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu, "Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından konvoy oluşturarak sevinç gösterisinde bulundu.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Destekçileri konvoy düzenleyerek seçimin sonucunu kutladı.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Bayburt'ta yapılan resmi olmayan oy sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mete Memiş, Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. Mete Memiş, 2014-2019 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı ve 2024 yılında yeniden seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346 oy alırken, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. Ayrıca Aydıntepe, Demirözü, Arpalı ve Gökçedere ilçelerinde de AK Parti ve MHP adayları seçimi kazandı.
31 Mart seçimlerinin ardından Ankara'da balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" sözleriyle erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Kütahya'da en çekişmeli seçimlerden biri yaşandı ve Eyüp Kahveci, MHP'li rakibini 726 oy farkıyla geride bırakarak belediye başkanı seçildi. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle devam etti.
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