22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-39" operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.
"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" sözleriyle operasyon hakkında bilgiler veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan şüphelilere ilişkin detayları da paylaştı.
Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti; "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
Operasyonlar sonucu; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › Güncel › Terör örgütüne ağır darbe! 22 ilde düzenlenen operasyonda 239 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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