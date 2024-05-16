Süper lig'e damga vuracak! Alex, ilk transferini İngiltere'den yaptı - Son Dakika
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Süper lig'e damga vuracak! Alex, ilk transferini İngiltere'den yaptı

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Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Alex ile sözleşme imzalayacak olan Antalyaspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı bile. Alex de Souza'nın talebi üzerine Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i listesine alan Antalyaspor, transfer döneminin açılmasıyla birlikte tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak. Acun Ilıcalı'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı biliniyor.

16.05.2024 14:58
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Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ile prensip anlaşmasına varan Süper Lig takımı Antalyaspor'da hareketli günler yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sergen Yalçın ile takım uyumunu bir türlü yakalayamayan Antalyaspor'da ayrılık kararı alınmıştı. Sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından görevin başına Alex de Souza'yı getirecek Antalyaspor yönetimi transfer çalışmalarına start verdi.

İLK TRANSFER ACUN'UN TAKIMINDAN

Alex de Souza ile sık sık toplantılar yapan Antalyaspor yönetimi, Brezilyalı ismin talebi üzerine Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i listesine aldı. Daha önce de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor yönetimi, transfer döneminin açılmasıyla birlikte tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katacak. Alex de Souza ile arasının iyi olduğu bilinen Acun Ilıcalı'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

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Son Dakika Spor Süper lig'e damga vuracak! Alex, ilk transferini İngiltere'den yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay: Cacık olmaz 1 0 Yanıtla

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