Özel Okul Ücretlerinde Artışa Denetim İstendi - Son Dakika
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Politika

Özel Okul Ücretlerinde Artışa Denetim İstendi

CHP'li Özçağdaş, devlet okullarındaki sorunlar nedeniyle özel okullara yönlendirilen velilere fahiş ücretleri denetleme çağrısı yaptı.

03.02.2025 12:20
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın." dedi.

Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta deprem yaşayan bölgeler için verilen sözlerin hala tutulmadığını, en güvenilir alanlar olması gereken okullarda güvenlik eksikliği olduğunu savundu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını anımsatan Özçağdaş, bu felaketle okulların ve yurtların güvenliğinin bir kez daha düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin eğitim politikalarını eleştiren ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının geri çekilmesini isteyen Özçağdaş, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü (ÇEDES) ile "pedagojik formasyonu olmayan kişilerin" okullara girişinin engellenmesini istedi.

Çocuklara okullarda temiz içme suyu sağlanması, bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmesi, kantinlerde satılan yiyeceklerin ve fiyatlarının kontrol altına alınması gerektiğini dile getiren Özçağdaş, çocukların sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapılmasını, her okula bir güvenlik görevlisi görevlendirilmesini talep etti.

"Gerçek ihtiyaç kadar" kadrolu öğretmen ataması yapılması gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, özel okulları tercih edenlerin fahiş ücretler ödemek zorunda bırakıldığına, ailelerden milyon liraya yaklaşan paralar istendiğine dikkati çekti.

"Meclis'te araştırma önergesi vereceğiz"

İlkokul 1. sınıfa gidecek öğrenciler için 1 milyon liranın üzerinde ücret isteyen okulların olduğunu belirten Özçağdaş, "Çocuklarının laik, nitelikli ve bilimsel eğitim almasını isteyen, temiz bir tuvalet, kapıda bir güvenlik isteyen aileler mağdur bırakıldı." diye konuştu.

CHP'li Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kademeler arası geçişlerde 1, 5, 9. sınıf öğrenciler için okul ücretleri artışına sınır getirilmemesi, bir sonraki yıl ailelerin ne yaşayacağını belirsiz hale getirdi. Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın. Ayrıca ailelerden servis, yemek, kitap, ek ders, kıyafet gibi eğitim dışı hizmetler için fahiş ücretler talep edilmeye devam etti. Bu yaşananların yanında özel okullardaki öğretmenlerimiz ise hala düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Özel okullarda yaşanan bu durum üzerine önümüzdeki hafta içerisinde Meclis'te bir araştırma önergesi vereceğiz."

Kaynak: AA

Suat Özçağdaş, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel Okul Ücretlerinde Artışa Denetim İstendi - Son Dakika

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