Özel Tekirdağ'da: Yeni Parti milletin partisi, ilk kongremiz Sivas Kongresi'yle - Son Dakika
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Özel Tekirdağ'da: Yeni Parti milletin partisi, ilk kongremiz Sivas Kongresi'yle

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da düzenlenen halk buluşmasında partinin emekliler, emekçiler, çiftçiler ve gençlerin partisi olduğunu söyledi. Özel, Yeni Parti'nin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğunu belirterek,"Gazinin tarihi Yeni Parti'nin tarihidir" dedi ve partiye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafın, kadınların ve gençlerin partisidir." dedi.

Programı kapsamında Tekirdağ'a gelen Özel, Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Burada vatandaşlara hitap eden Özel, daha sonra bir otelde iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Ardından Süleymanpaşa ilçesine geçen Özel, Hükümet Caddesi'nde yürüyerek esnafı gezdi, vatandaşları selamladı.

Özel, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Yeni Parti'nin "baş şehirlerinden" olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Yeni Parti, Türkiye'nin yeni partisi, sizin yol vermenizle, yön göstermenizle, rota tayin etmenizle kurulmuştur. Yeni Parti, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafın, kadınların, gençlerin partisidir. Yeni Parti, gençlerin partisidir. Yeni Parti'nin kuruluş yeri öyle plazalar, binalar değildir. İçişleri Bakanlığına verilen dilekçe, milekçe değildir. Yeni Parti'nin kurucusu millettir. Sokakta, meydanda milletle, milletin talimatıyla kurulmuştur."

Yeni Parti'nin herkesin umudu olduğunu savunan Özel, partinin milletin desteğini arkasına aldığını dile getirdi.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün Sivas Kongresi'nden 107 yıl sonra burada seçimlerimizi yapıp ilçe, il ve genel başkanımızı Türkiye tarihinde ilk kez delegelerle değil, partiye kaydolan bütün üyelerle birlikte seçecek olan, Türkiye demokrasisine bir büyük adım attıracak olan ve yarının iktidarını bugün milletle kuracak olan Yeni Parti'nin de ilk kongresi Sivas Kongresi'dir. Çünkü Gazi neyi ilk belliyorsa, biliyorsa Yeni Parti'nin de yönü, hizası, rotası odur. Gazinin tarihi Yeni Parti'nin tarihidir."

Özel, konuşmasının ardından Yeni Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Daha sonra parti otobüsüne binen Özel, Atatürk Caddesi'nde vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Yeni Parti, Tekirdağ, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel Tekirdağ'da: Yeni Parti milletin partisi, ilk kongremiz Sivas Kongresi'yle - Son Dakika

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