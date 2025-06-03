Özel ve Bahçeli Kuliste Selamlaştı

CHP Genel Başkanı Özel ile MHP Genel Başkanı Bahçeli kuliste selamlaştı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste selamlaştı.
TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri devam ediyor. Kuliste karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştılar. Bahçeli, Özel'e "Çok hareketlisiniz" demesi üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti.
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