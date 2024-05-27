DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vizyon belgesini eleştirdi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vizyon belgesini eleştirdi

DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın vizyon belgesini eleştirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı eleştirerek, belgede kadının adının ve sorunlarının bulunmadığını ileri sürdü. Saki, belgede kadınların aile içinde tanımlandığını ve kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, istismar, taciz ve LGBT'lilerin sorunlarının belgede yer almadığını söyledi.

27.05.2024 18:51
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı eleştirdi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vizyon belgesinde "kadının adı ve sorunlarının bulunmadığını" ileri sürdü.

Belgede "kadın" kelimesinin çok az geçtiğini söyleyen Saki, "(Aile, ailenin bütünlüğü, ailenin korunması) hemen hemen her satırda karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Saki, belgede kadınların aile içinde tanımlandığını belirterek, "tek kişilik hanelerin çoğalması, boşanmaların artması, geç yaşta evlenme, çocuk sayısının azlığı" gibi durumların belgede "problem" olarak sıralandığını söyledi.

"Kadının adının silindiği vizyon belgesi" nitelendirmesi yapan Saki, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, istismar, taciz ve LGBT'lilerin sorunlarının belgede bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vizyon belgesini eleştirdi - Son Dakika

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