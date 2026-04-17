Özgür Özel: 23 Nisan Yasıyla Kutlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla, müzikle, eğlenceyle değil, yas ortamına uygun olarak, hiçbir töreni iptal etmeden, günün gerektirdiği şekilde kutlanması gerektiğini belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) Toplantısı'na katılmak için gittiği İspanya'nın Barselona şehrinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantı hakkında bilgi veren Özel, "Yarın 3'er dakika süreyle, 6 kıtadan solun bütün liderleri miting havasında 3'er dakikalık, kısa, net mesajlarla dayanışma ve bütün ilerici güçleri dünyayı seferberliğe çağıran, ayağa kalkmaya çağıran bir adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda gerçekleşen saldırılara ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Türkiye'de her türlü acıyı yaşıyorduk. Daha önce Türkiye'de yaşanmayan bir acı, okulda silahlı saldırı. Amerika'da izleyip de uzaktan tüylerimizi ürperten bir şey, Türkiye'de de yaşanmaya başladı. Bu konuda daha önceden okul güvenliği konusunda en çok konuşan, en yapıcı önerilerde bulunan ve bir kaygıyı en çok dile getiren bir parti olarak bir kez daha haklı çıktık maalesef. Bunun büyük üzüntüsü içindeyiz, okul güvenliği konusundaki zafiyet böyle sonuçlar doğurduğu için."

CHP Genel Başkanı, bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Muhalefet, iktidarın nasıl bir iktidar olması gerektiğinin tarif edildiği yerdir ve meşru bir zemindir. İktidarın muhalefete nasıl muhalefet olacağını tarif etmek gibi bir hakkı yoktur. İktidarın şu anda yapması gereken iş özeleştiridir. Biz ilk andan itibaren son derece sorumlu bir dil kullanmaya dikkat ettik ve buna da devam ediyoruz. Kendi kusurunu örtmek için kimse bizim ne diyeceğimize, ne yapacağımıza bakmasın. Biz nasıl muhalefet edeceğimizi de iktidara geldiğimizde bu sorunları nasıl çözeceğimizi de gayet iyi biliyoruz. Esas olarak kendi sorumluluklarını alsınlar ve bu milletten özür dilesinler."

Özgür Özel, gazetecilerin soruları üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Tekin'in bir gün daha Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal etme hakkı yoktur. Geçmişte yaptıklarıyla da zaten bu çoktan gerekli olmuştu. Hele hele bu yaşananlardan sonra bir gün daha bakanlığa devam etmemelidir. 23 Nisan, çok önemli bir bayram. Hem milli egemenlik Meclis'in kuruluşunun yıl dönümü hem de kurucumuzun çocuklara hediye ettiği bir bayram. Hiç şüphe yok ki 23 Nisan kutlanmalıdır. Ancak elbette ki bu şartlar altında 23 Nisan, büyük bir coşkuyla, müzikle, eğlenceyle değil, yas ortamına da uygun olarak ama asla ve asla hiçbir töreni iptal etmeden ama elbette ki konserlerle, eğlencelerle değil de günün gerektirdiği şekilde ama mutlaka kutlanmalıdır. Birilerinin okullarda yaşanan bu olaylar yüzünden 23 Nisan'ın kutlanmamasını savunmasını doğru bulmayız."