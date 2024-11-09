Özgür Özel, Ayhan'ın Cenazesinde Parti Tartışmalarını Bitirdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Ayhan'ın Cenazesinde Parti Tartışmalarını Bitirdi

Özgür Özel, Ayhan\'ın Cenazesinde Parti Tartışmalarını Bitirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Ayhan'ın cenazesinde iç parti tartışmalarını sonlandırdı.

09.11.2024 16:11
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir eski İl Başkanı ve İzmir eski Milletvekili Selçuk Ayhan'ın cenazesine katıldı. Cenazenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, parti içi yaşanan kurultay tartışmalarıyla ilgili "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin böyle kendi içine dönük gündemlerle, partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" dedi.

CHP İzmir eski İl Başkanı ve İzmir eski Milletvekili Selçuk Ayhan, şeker yükselmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün 71 yaşında hayatını kaybetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ayhan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evli, 3 çocuk babası Selçuk Ayhan için bugün CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Ardından Selçuk Ayhan'ın cenazesi, Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi'ne getirildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Ayhan'ın eşi Yüksel, çocukları Mustafa, Aydın, İrem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, partililer ve yakınları katıldı. TBMM Başkanı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcisi, törene çelenk gönderdi. Selçuk Ayhan'ın tabutunun üstüne CHP bayrağı örtülüp, karanfiller kondu. Ayhan için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından Selçuk Ayhan, Bornova Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Özgür Özel, cenazenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Bugün önemli bir kaybımız var. Büyüdüğüm kent İzmir Bornova'dayız. Selçuk Ayhan, Bornova'nın ve İzmir'in çok önemli bir siyasetçisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'i temsil etmiş, çok önemli bir isim. Bizim için büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bütün İzmirli hemşerilerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BU TARTIŞMAYI BİTİRİYORUM'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, parti içindeki kurultay tartışmalarıyla sosyal medyadaki tartışmalarla ilgili, "Tam da İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten hem İzmir milletvekillerine hem tüm partililerimize şunu ifade ediyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin böyle kendi içine dönük gündemlerle, partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. İzmir'deyiz. 31 belediye başkan adayı gösterdik. 29'unu seçtirdik. Türkiye'de tarihin en önemli rekorunu kırdık. 413 belediyemiz var. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci parti. 22 yıl sonra AK Parti ilk kez 2'nci parti oldu. Anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi 1'inci parti olarak devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak neyi tartışıyoruz? Birbirimizle neyi paylaşamıyoruz?" dedi.

'İÇE DÖNÜNCE KAYBEDİYORUZ, KAYBETTİRİYORUZ'

Amaçlarının CHP'yi iktidara getirmek olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tartışmalarda haklı, haksız demeden bütün haklılardan bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. İnsanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez. Ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik tartışılıyor. Güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun sokaktaki kedi, köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor. O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı, sosyal medyada tartışmanın partimize ve ülkemize bir faydası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözüme değer veren herkesi, asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Ülkenin gündemine döneceğiz. 8 aydır 1'inci partiyiz. Bir tek eylül ayında 9 anketten 2'sinde 2'nci parti olduk. Ne kadar başarılı da olsa içe dönük tartışmadır. O yüzden içe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi'ndeki kirliliği ortaya koyduğunu belirttiği numuneyi sunması yönündeki düşünceleri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Özel, "Çevre Şehircilik Bakanı, orada vicdanını göstermiş. Yalandan getirdiği o karanlık, Çevre Şehircilik Bakanı'nın kara vicdanıdır. Deprem sırasında attığı imzaların nelere mal olduğunu gördük. Onu, İstanbul'un başına bela etmek istediler. Allah'tan İstanbullu, İstanbul'u emin birisine, Ekrem İmamoğlu'nu teslim etmeye devam etti. Bakan, kendi vicdanının rengini göstermiş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Ayhan'ın Cenazesinde Parti Tartışmalarını Bitirdi - Son Dakika

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