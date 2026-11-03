Özgür Özel, Bahçeli\'ye TBMM\'de kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyede bulundu

Özgür Özel, Bahçeli'ye TBMM'de kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyede bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'nin kapıda karşıladığı görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek taziyede bulundu. Bahçeli, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Özel ve heyetini kapıya çıkarak uğurladı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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