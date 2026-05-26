Özgür Özel: "Baş veririm partiyi kimseye teslim etmem"

Bayram programı için memleketi Manisa'ya gelen Özgür Özel, partisine yönelik girişimlerin iktidar yürüyüşünü durdurmak için olduğunu savunarak, "Baş veririm, boyun eğmem, bu partiyi kimseye bırakmam, teslim etmem" dedi.

Özgür Özel, bayram programı için memleketi Manisa'ya geldi. CHP Manisa İl binası önünde kalabalık grup tarafından karşılanan Özgür Özel, kurulan platforma eşi Didem ve kızı İpek Özel ile birlikte çıkarak vatandaşları selamladı. Özgür Özel'in annesi ve babası da oğullarını parti binasının balkonundan takip etti. Mitinge İzmir ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı.

Özel, siyasetteki yürüyüşünün 2009 yılında aynı binanın balkonundan başladığını belirterek, "O gün bu sokağı doldurmuştunuz, bugün de arkamızdasınız. Hepinizin canı gönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Umut sözlerini haykıralım"

Özel, vatandaşlardan öfke yerine umut dili kullanmalarını isteyerek, "Bu sokakların nabzını bilen insanlarız. Bu sefer sokakta öfke hakim ama öfke sözleri değil, umut sözlerini hep birlikte haykıralım" diye konuştu.

Konuşmasında merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da anan Özel, her iki ismin de partinin başarı hikayesinin önemli parçaları olduğunu söyledi. Parti içindeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, CHP'nin kurultay süreçlerinin demokratik şekilde yürütüldüğünü savunarak, "Kurultayda ben imza toplamadım ama bir tek rakip çıkmadı" dedi.

"Yüzde 13 ile aldığımız partiyi yüzde 38'e getirdik" diyen Özel, CHP'nin bugün Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade ederek, "Bugün partiyi AK Parti'nin yargı kollarının faaliyetiyle elimizden almaya, bileğimizi bükmeye çalışıyor. Buradan kendi memleketinden söylüyorum. Nasıl Manisa'da yüzde 6'yla başlayıp yüzde 60'la son noktaya geldiysek Türkiye'de de 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra herkes kahrolmuşken, bu sokaktan gelen geçen kalmamışken, öğretmenevi boşalmışken, aşağıdan CHP'nin gittiği kahvelerde kimse kimsenin yüzüne bakmıyorken, herkes yerdeki gazoz kapağını tekmeliyor, göz göze gelmiyorken, gençler yurt dışına gitmeyi hesaplıyorken yüzde 12,7 ile partiyi aldık. Bugün geldiğimiz yerde son seçimde yüzde 38 aldık. Birinci partiyiz ve bütün mücadele buna yöneliktir, bizi durdurmaya yöneliktir. Onun için bu mücadele parti içi bir mücadele değildir" ifadelerini kullandı.

Parti içinde yaşanan krizin çözümü için çağrıda bulunan Özel, "Parti içinde birtakım hazımsızların Türkiye'deki yürüyüşümüzü durdurmak isteyen sarayın oyununa gelmesiyle, onların kayığına binmesiyle, 31 Mart 2023 seçimini kabullenemeyenlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 Kasım 2023 kurultayını kabullenemeyenlerin, yani sultancılarla butlancıların ittifakı vardır karşımızda. Şimdi 2 milyon üyeye direkt soralım. Açık söylüyorum, rakip çıksın yarışalım. Beni geçen olursa elini kaldırmayacağım, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca peşinde gezeceğim. Ayrıca öyle en yüksek oyla değil, yüzde 50 ile değil. Ben bu üyenin bu şartlar altında en son 2011 Mart'ında Manisa'da yüzde 84 almıştım, üyenin tamamını. İddia ediyorum sandığı koyun, oy kullanan üyelerin yüzde 85'i istemezse yüzde 80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim" dedi.

CHP'ye yönelik girişimlerin iktidar mücadelesini engellemeyi amaçladığını savunan Özel, "Onun için direkt önerim şudur: Biz önümüzdeki ilk mesai gününde 1 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi'nde 45 gün sonraya derhal kurultay kararını alalım. O 45 günün içinde 15 gün sonra olur, 20 gün sonra olur. 2 milyon üyemize sandığı koyalım. 2 milyon üye Türkiye'ye örnek olacak biçimde sandığa gitsin ve Genel Başkan adaylarını oylasın. Sandıktan kim çıkarsa kurultayda onun arkasında birleşelim, partiyi iktidara taşıyalım. Tüm üyelerin oy kullanmasıyla seçilecek bir Genel Başkanı kimse tartışamaz. Bu mesele benimle Kemal Bey arasında değildir. Bu mesele milletle AK Parti arasındadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Manisalılardan helallik isteyen Özel, "Türkiye'de iktidarı değiştirmeye kararlıyız. 'Sus Ankara merkezli siyaset yap. Git partinin başında otur, huzur bul. Arkadaşlarını sat. Bizimle anlaş' diyenlere verdiğim cevap Manisalılar beni bilir, yatılı okul arkadaşlarım beni bilir, baş veririm, boyun eğmem, kimseyi satmadım bundan sonra satmayacağım. Bu partiyi de kimseye bırakmam, kimseye teslim etmeyeceğim. Bu mücadeleden ölmek var, dönmek yok. Şimdi yine zorlu bir yolculuğa çıkıyorum. Manisa size emanet. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Özel konuşmasının ardından vatandaşları selamlayarak otobüsle alandan ayrıldı. - MANİSA