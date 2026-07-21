CHP\'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Özel\'i karşılamaya gelmedi

Bilecik'te dün ziyaretler yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i CHP'li belediye başkanları karşılarken Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz karşılamaya katılmadı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik programında öncelikle parti binasında partilileri ziyaret etti. Özel, görevden alınan İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve partililer karşıladı. İl genelindeki 11 belediyenin 3'ü CHP'li belediye başkanları koltukta otururken, bunlardan biri olan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in karşılamaya katılmaması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK