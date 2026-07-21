CHP'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Özel'i karşılamaya gelmedi - Son Dakika
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CHP'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Özel'i karşılamaya gelmedi

CHP\'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Özel\'i karşılamaya gelmedi
21.07.2026 16:26  Güncelleme: 16:29
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te parti ziyaretleri yaparken CHP'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in karşılamaya katılmaması dikkat çekti.

Bilecik'te dün ziyaretler yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i CHP'li belediye başkanları karşılarken Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz karşılamaya katılmadı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik programında öncelikle parti binasında partilileri ziyaret etti. Özel, görevden alınan İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve partililer karşıladı. İl genelindeki 11 belediyenin 3'ü CHP'li belediye başkanları koltukta otururken, bunlardan biri olan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in karşılamaya katılmaması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Aykut Dilsiz, Özgür Özel, Bayırköy, 3. Sayfa, Politika, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Özel'i karşılamaya gelmedi - Son Dakika

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