Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Bunu ilk kez açıklıyorum" sözleriyle çok konuşulacak bir bilgiyi paylaştı. Özel "19 Mart haftası CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı. Güçlü bir ekip hazırlayıp Saraçhane'de yatmaları talimatını verdim" dedi.

11.04.2025 09:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayımlanan "Yeni Bir Sabah" programına katılarak sunucu İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve Saraçhane'deki protestoların başladığı 19 Mart haftasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Canlı yayında "Bunu ilk kez açıklıyorum" sözleriyle o haftaya ilişkin gündem yaratacak bir bilgiye ulaştıklarını belirten Özel "CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı" dedi.

"GÜÇLÜ BİR EKİP YAPIN, BURADA YATIN"

Güçlü bir ekip hazırlayıp Saraçhane'de yatmaları talimatını vererek operasyonun önüne geçtiklerini belirten Özel "Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim. Özgür Karabat 7 gün burada yattı. Gökhan Zeybek 7 gün burada yattı. Veli Ağababa 7 gün burada yattı. Ulaş Karasu 7 gün burada yattı.

"150 GENÇ BURADA YATTI KAYYUMA KARŞI"

Ankara İl Başkanlığından, Gençlik Kollarımızdan 150 genç burada yattı kayyuma karşı. Biz bu binayı o kayyuma teslim edersek Türkiye demokrasisini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil" dedi.

Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu\'na kayyum atayacaklardı
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Son Dakika Politika Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kzk :
    İstanbul kayyum atayıp ne yapacaklar, bu berbatlıla yönetip bıraktığınız yeri, düzeltmek 10 yıl alacak, dünya kadar borç yaptınız. Atayıp ne yapacaklar? Millet 3 yıl daha sizin becereksizliğinize mecbur katlanıcak 46 14 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    En büyük kayyum sensin,bence isabet olmuş siz partiye zaten kötüsünü yaptınız.... 34 8 Yanıtla
  • Emre1305:
    Kayyum atasalar senden daha iyi yonetirdi. 27 8 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Yav tamam bi siz cennete gideceksiniz anladık. İBB başkanı istanbulda durmuyor, görevini yapmıyor bunu eleştireceğinize ne anlatıyorsunuz. 2019dan beri istanbulda ne değişti? Yaparken ben yaptım, yapmadığında engelledik, para vermediler, Çok hızlı hareket ederse 5 senede deprem sorunu kalmayacaktı, hadi yavaş hareket ettin %2-3 yapı stoğu yeniledin mi? yok. E nere gitti bu paralar? Kent lokantası açtı emekliden 40 lira alıyor, ya emekliye beleş vermen lazım, 1 lira de? Kalanlar 100-150 ödesin? 22 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    kayyum atandıktan sonra senin yatın dediğin ekibi kim takar o hak hukuk yok dediğin adalet ne derse o olur sende suç yok sana oy veripte seni oraya getirenler caapenin yok oluşunu yavaş yavaş görecek. 18 7 Yanıtla
  • Aa EŞİYOK:
    he he herkes inandı senin gibi düşünenler. öyle birşey olsa Koca Ordu Koca devlet 150 kişi yi aşamayacaksa kapatatalım bu devleti, koca gösteri grubundan sadece tutulan kaç kişiydi, gel sen burda hikâye anlat. hikâye İlk anlatan olduğuna Göre yazan da sensin.cnm değerli hikâye yazarım benim 14 7 Yanıtla
  • Ates null:
    Boş teneke yine boş boş kınuşmuş 15 4 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    YA ÖZGÜR SEN KENDİNİ DARI AMBARINDA SANIYORSUN SENİN ETİN NE BUTUN NE SENİ MUHATTAP ALAN YOK ORTADA OYNAYAN ÇOCUK GİBİSİN SOPA YİYİNCE ANASINA KOŞAN 10 1 Yanıtla
  • Han:
    gün geçtikce daha itici hale geliyorsun, botoxlu özgür 8 1 Yanıtla
  • stanciu george:
    hadı ordan guclu ekıpmiş 6 0 Yanıtla
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