Özgür Özel: Milletle birlikte kazanacağız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, vergi sistemini eleştirerek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini savundu.

"Bu ülkede bir vergi düzeni yok." diyen Özel, "Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 65 lirası dolaylı, 24 lirası gelir vergisi, 11 lirası da kurumlar vergisi. O, hakkında çok konuşulan, çok kazananlar verginin yüzde 11'ini, geri kalan sizler ise verginin yüzde 89'unu... Yani 10 liralık verginin 9 lirasını ya hiç vergi vermemesi ya da çok azını vermesi gerekenler, 10 liralık verginin 1 lirasını gerçekte vergi vermesi gerekenler ödüyor." ifadelerini kullandı.

Mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınırken elmas ve pırlanta gibi kıymetli taşlardan alınmadığını söyleyen Özel, "AK Parti'nin bu kara düzenini bitirmeden Türkiye'de gerçekten kimsenin yüzü gülmeyecek." değerlendirmesinde bulundu

Milletin gündemini, haksızlığı ve yoksulluğu sürekli anlatmaları gerektiğini, bunları ısrarla anlattıkları için Türkiye'nin birinci partisi olduklarını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Emeklinin halini biz konuşmazsak kim konuşacak? İşçinin derdini biz anlamazsak, anlatmazsak, onların yanına varmazsak, kim varacak? Çiftçinin hatırını CHP sormazsa kim soracak? Biliyorlar ki biz susarsak millet susacak. Bize yönelik saldırılar, CHP'yi sahipsiz bırakma operasyonu değildir. Allaha şükür biz CHP'yi ve CHP'lileri sahipsiz, yalnız bırakmayız. Ama esas gaye milletin dertlerini sahipsiz bırakma operasyonudur. O yüzden bize, partimize adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme operasyonu çekmektedirler. Meselenin kendisi CHP'nin içinde bir mesele değil, meselenin kendisi CHP bahane ve meşgul edilerek bu milletle, bu milletin değiştirmek istediği iktidar arasındadır."

CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "O günden beridir de kibir yapmadan, sadece kendimizi anmadan, başarıyı Türkiye İttifakı'na, Türkiye'nin bütün demokratlarına mal ederek yol yürümeyi tercih ettik. İşte bu yüzden iktidar değişimi artık Türkiye'de bir takvim meselesidir. Bunu herkes görüyorken bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, hor görünenleri, hakkı yenilenleri iktidara yürüyorken maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki CHP'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi, eleştirilerde bulundu.

"Kimse endişe etmesin milletle birlikte kazanacağız"

"Biz milletin safındayız, çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz, milletle omuz omuzayız." ifadesini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Duyduğum, bildiğim en güzel sözdür: 'Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.' Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Bir tek menzil var. Dedi ya, 'Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir.' Gazi'nin emaneti kimsesizleri kimsesiz bırakmamak, yoksulları yalnız bırakmamak, işçisini, memurunu, emeklisini yalnız bırakmamak, iktidara taşımak için gayret içindeyiz. Kimse endişe etmesin milletle birlikte kazanacağız. Oy oy, zarf zarf, sandık sandık, sokak sokak, köy köy, belde belde, şehir şehir kazanacağız. Kimse yoldan sapmasın, ki yol cümleden, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan da yolculardan da uludur. Yeter ki hedefi doğru olsun. Yolumuz doğrudur. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Hep birlikte gideceğimiz bu yolda eninde sonunda iktidarı değiştireceğiz ve halkın iktidarını kuracağız."

Özgür Özel, gittiği tüm şehirlerde, oturduğu her sofrada, girdiği her kolda bir samimiyeti, inancı ve üzerine yüklenen bir mesuliyeti gördüğünü dile getirerek, "Milletin tek ümidi sizlersiniz, bizleriz. Bizim de tek hedefimiz, tek ümidimiz, bu milleti zorluklardan kurtarmak, bu yürüyüşü tamamlamak ve eninde sonunda bu milletin partisini iktidara taşımaktır." dedi.

Öte yandan, Grup Toplantısı'nı, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca hakkında verilen tedbir kararının kaldırılmasının ardından yeniden Grup Başkanvekilliği görevine dönen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yönetti.

(Bitti)