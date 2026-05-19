Özgür Özel’den 19 Mayıs Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş, gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."