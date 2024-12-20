Özgür Özel\'den Büyükelçi Kılıç\'a Ziyaret

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile görüştü.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısına katılmak üzere Fas'a giden Özel, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç'ı ziyaret etti.