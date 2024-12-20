CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile görüştü.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısına katılmak üzere Fas'a giden Özel, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç'ı ziyaret etti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Büyükelçi Kılıç'a Ziyaret - Son Dakika
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