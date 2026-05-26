Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı İçin Seçim Çağrısı

26.05.2026 20:49
CHP'li Özgür Özel, bayramdan 15 gün sonra genel başkanlık seçimi yapılmasını talep etti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 973 ilçede, 81 ilde bütün il ve ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon CHP üyesi ile genel başkanlık seçimini istiyorum." dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığı önünde toplananlara hitap eden Özel, 2009 yılında Manisa'da belediye başkanı adayı olduğundan beri Manisalıların hep kendisinin arkasında durduğunu belirtti.

Özel, Türkiye'nin birinci partisi olduklarını ve kendilerini durdurmaya yönelik adımların parti içi bir mücadele olmadığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Bayramdan 15 gün sonraki pazar, 973 ilçede, 81 ilde bütün il ve ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon CHP üyesi ile genel başkanlık seçimini istiyorum. Şimdi hiç kimse evirip çevirmesin. Sandıktan kim çıkarsa kurultayda onun arkasında birleşelim, partiyi iktidara taşıyalım. Tüm üyelerin oy kullanmasıyla seçilecek bir genel başkanı kimse tartışamaz. Şimdi 2 milyon üyeye direkt soralım. Açık söylüyorum, rakip çıksın yarışalım. Beni geçen olursa elini kaldırmayacağım, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca peşinde gezeceğim. Ayrıca öyle en yüksek oyla değil, yüzde 50 ile değil. Ben bu şartlar altında en son 2011 yılının mart ayında Manisa'da yüzde 84 oy almıştım, üyenin tamamından. İddia ediyorum sandığı koyun, oy kullanan üyelerin yüzde 85'i istemezse, yüzde 80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim."

Kaynak: AA

