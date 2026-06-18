Özgür Özel'den Dokunulmazlık Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Dokunulmazlık Açıklaması

18.06.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili, "Bizim ona bağışıklığımız var." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında TBMM Başkanlığına sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." dedi.

Özel, Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin "Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Dokunulmazlık Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
“Halka“nın Samara’sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti "Halka"nın Samara'sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM’yi duvardan söküp kaçtılar Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
19:37
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı
18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 22:46:28. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Dokunulmazlık Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.