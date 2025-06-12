Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e Taziye - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e Taziye

12.06.2025 16:40
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Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesinde birlik mesajı vererek siyasi dayanışmayı vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm siyasi partilerin üst düzey temsilcileri burada, Türkiye'nin bütün renkleri, siyasi görüşleri kucaklaştı. Bu çok kıymetliydi. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Türkiye'de bu ortak vicdan siyasete yol gösterecektir. Millet 'Ben seçtiğime sahip çıkarım' diyor. Seçilmişlere saygı göstermek lazım. Kusuru varsa gereği yapılır ama seçilmiş görevde kalmalı" dedi.

Manisa'da oturduğu sitedeki havuzun arızasını gidermek isterken elektrik akımına kapılan ve tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyelerin kabulüne üçüncü günde de devam edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Taziye öncesinde açıklamalarda bulunan Özel, yaşanan kazanın ardından dayanışma gösteren ve destek verenlere teşekkür etti. Ferdi Zeyrek'in kısa süreli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Manisa'da büyük bir sevgi kazandığını belirten Özel, "Ferdi Başkan 1,5 yıl bile sürmeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Manisa'da il başkanlığından geldiği bu yolda, partililerin gönlünü fethetmişken, 1,5 yılda bütün Manisa'nın gönlünü fethetti. Kazadan sonraki birkaç günde Türkiye onu tanıdı, sahiplendi ve gözyaşları ile uğurladı" dedi. Taziyelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Özel, "10 binlerce Manisalı taziyeye geldi. Trabzon'dan diğer şehirlerden de ziyaretçiler var. Bugün taziyenin son günü, akşam Hatuniye Camii'nde üçüncü gün mevlidi yapılacak, yarın da yine Hatuniye Camii'nde cuma namazını Başkanımızla birlikte bayram namazını kıldığımız yerde misafirlerimizle birlikte kılacağız" dedi.

'ORTAK VİCDAN SİYASETE YOL GÖSTERECEK'

Özel, cenazenin siyasi kutuplaşmaları aşan bir birliktelik örneği olduğunu vurgulayarak, "Tüm siyasi partilerin üst düzey temsilcileri burada, Türkiye'nin bütün renkleri, siyasi görüşleri kucaklaştı. Bu çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı. Özel, "Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Türkiye'de bu ortak vicdan siyasete yol gösterecektir. Millet 'Ben seçtiğime sahip çıkarım' diyor. Seçilmişlere saygı göstermek lazım. Kusuru varsa gereği yapılır ama seçilmiş görevde kalmalı" diye konuştu.

'SÜRECİN EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin ihmallerle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına değinen Özel, "Manisa savcıları olayı yakından bilen, şehrin havasını koklayan, Ferdi Başkanı tanıyan kişiler. Süreci en iyi şekilde yürüteceklerine inanıyoruz" dedi.

'SAVCININ ELİNDE SOMUT KANIT YOK'

Özel, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla çıkarılan yakalama kararıyla ilgili olarak da "Savcının elinde somut kanıt yok. Muhalefetin sesini kısmaya yönelik bu tutum kabul edilemez" diye konuştu.

'ÖZDAĞ'IN BERAAT EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Mahkemenin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında verdiği tutukluluğunun devamı kararına da değinen Özel, "Tutukluluğun devamını kabul etmiyoruz. Bir siyasi parti genel başkanının bir dakika gözaltında olması bile yanlıştır. Hak ettiği gibi beraat edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının yerinin değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Özel, "Mahkeme kararı olmadan, tarafların bilgisi dışında yapılan bu değişiklik kabul edilemez. Bu, korkulacak iş yaptığının göstergesidir" dedi. İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına ilişkin de konuşan Özel, "Belediye AK Parti'ye geçmedi, başkan CHP'li ve görevde. Yerine vekil seçilmesi gerekiyordu. Erdoğan'ın vekil seçimine tebrik telefonu göndermesi yanlıştır, yargıya baskıdır" dedi. "Ben olsam AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçilecek olursa aday çıkarmazdım" diyen Özel, seçim süreçlerinin demokratik şekilde işletilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından Özel, salona geçerek taziyelerin kabulüne devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e Taziye - Son Dakika

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