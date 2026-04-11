Özgür Özel'den Hüsamettin Cindoruk'a Taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye dileklerini iletti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclisin itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."