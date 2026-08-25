Özgür Özel'den İşçilere Destek - Son Dakika
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Özgür Özel'den İşçilere Destek

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Özgür Özel, işçilerin sendikalaşarak güçlenmesi gerektiğini vurguladı ve maden işçilerini ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. İşçinin işçiden başka dostu yoktur. İşçiler gerçek anlamda sendikacılık yapan bir sendikal mücadele verenlerin etrafında toplanırlarsa, önlerinde durabilecek hiçbir güç yoktur." dedi.

Özel, beraberindeki partililerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerini ziyaret etti.

Burada maden işçilerinin taleplerini dinleyen Özel, yaptığı konuşmada, madencilere destek olmak için geldiklerini söyledi.

Özel, madencilerin mücadelesi sonucunda geçmişe dönük alacakların bir kısmının tahsil edilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Ama ne zaman kameralar, bizler uzaklaşıyoruz, o gün mutabakata varılıyor. Aylarca ücretsiz izne çıkarılmış, fazla mesailer ödenmemiş, birtakım tazminatlar ödenmemiş birçok hak var. Deyin ki, 'Bu parayı bu akşamüstüne kadar ödemezsen yarın öğlen sana işletme kayyımı atıyorum, borçları biz ödeyeceğiz.' Görün bakalım ödüyorlar mı, ödemiyorlar mı?" diye konuştu.

Milletin de bu mücadeleye destek verdiğini ama yine de sözlerin tutulmadığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bütün işçilere, 'Hakkımı alamıyorum, emeğim sömürülüyor, hakkım kadar maaş alamıyorum, eziliyorum' diyen herkese söylüyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. İşçinin işçiden başka dostu yoktur. İşçiler gerçek anlamda sendikacılık yapan bir sendikal mücadele verenlerin etrafında toplanırlarsa, önlerinde durabilecek hiçbir güç yoktur."

Sorular

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında verilen kararların sorulması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Örgüt olduğu için kütüphane hakkından, havalandırma hakkına, yakınlarıyla görüşme hakkına kadar hakları kısıtlandı. Dün 'Örgüt yokmuş, çünkü biz Aziz İhsan Aktaş'ı tutuklayamayız.' 'Örgüt' derse alınan bütün cezaların toplamını o da alacak. 'Örgüt yok. Aziz Bey'e güle güle' Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı, buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek, birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var."

Özel, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'ye bağlılık vurgusu yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelikle Vahap Seçer'in CHP'ye yaptığı bağlılık duygusu bizim yaptığımızdan farklı değil. Dün Vahap Başkan beni aradı. Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, 'Siz Adana'ya geldiğinizde de gelip size eşlik ettim. Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz, genel başkanım olarak size eşlik ederim. Mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde ben de zaten davetliydim ve hem katılmam olmazdı. İfadelerim de mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi.' dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim. Hatta, 'Ben butlanın ilk günlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da tüm arkadaşlarla bunu kınamıştım. Defalarca da geldim burada tavrımı gösterdim. Bu konuda aramızda en ufak bir problem olmadığının bilinmesini isterim' diye kendisi ifade etti bizzat bana. Ben de aynı iyi duyguları kendisine ifade ettim."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den İşçilere Destek - Son Dakika

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