Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Esprili Yanıt - Son Dakika
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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Esprili Yanıt

Özgür Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na Esprili Yanıt
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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu gülerek 'Kafasına göre oturuyor' diyerek yanıtladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu baba ne oldu?" sorusuna gülerek yanıt vererek, "Kafasına göre bizim binada oturuyor" dedi.

Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret eden Özgür Özel, merkezde bulunduğu sırada vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında bir kadının, "Ama babayı göremedim, baba nerede?" diye sorması üzerine Özel, "Kim baba? Talat baba... Talat baba hasta, yatıyor" yanıtını verdi.

Kadının "Geçmiş olsun" dileklerini ilettikten sonra bu kez "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirten Özel, gülerek, "Kafasına göre bizim binada oturuyor o" şeklinde karşılık verdi.

Sohbetin sonunda Özel, "Toparlayacağız işleri, sen merak etme" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Esprili Yanıt - Son Dakika

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