Özgür Özel'den Muharrem Ayı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adaletin ve hak mücadelesinin simgesi muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.