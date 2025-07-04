CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'e rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci-yazar Nihat Genç'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Nihat Genç'e Başsağlığı - Son Dakika
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