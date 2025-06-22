Özgür Özel'den Suriye Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'deki istikrarsızlık bir an önce sona ermeli, tüm kimliklerden insanların özgürce ve güven içinde yaşayabileceği demokratik bir düzen kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde sivilleri hedef alan saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere ve masum insanlara yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Suriye'deki istikrarsızlık bir an önce sona ermeli, tüm kimliklerden insanların özgürce ve güven içinde yaşayabileceği demokratik bir düzen kurulmalıdır."