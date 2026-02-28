Özgür Özel\'den Tanju Özcan\'a Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur. Başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtlıyor. Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur. Başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.