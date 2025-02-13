TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

Geniş Video İzle

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumda yer alan maddeler ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın "Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" çıkışı geniş yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.

13.02.2025 13:34  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD'ın bugün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başladı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer aldı.

"OLAYLAR TOPLUMDA ENDİŞE YARATTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme

ÖZEL: ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Özel, "Adaletin ve yargıçların operasyonlar aygıtlarına dönüştürülmesi ekonomik çöküşüde beraberinde getirir. Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel\'den geldi

Özgür Özel, Ömer Aras, Politika, 3-sayfa, Sözler, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    erken seçim istiyoruz 300 74 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    İşinize geldi dimi adamın söyledikleri tamda insanların böyle lafları duymasını istediginiz haber iblisin itleri konserden heykelden başka yolsuzluk bildiginiz tek şey ha birde iftira yalan dolan halkı kışkırtmak en iyi bildikleriniz ve bu konularda üstünüze yok AMA BAŞARAMAYACAKSINIZ BİİZNİLLAH 79 228 Yanıtla
  • Mikail Şahin:
    TÜSİAD=CHP SİZİN TEK DERDİNİZ CEBİNİZ. ÜLKENİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ YAPTIĞINIZ TEK BİR İCRAAT VARMI. VAROL REİS. 90 167 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Üljenin en az yarısınjn pek endişe duyduğunu düşünmüyorum. Bu grup kurtuluş savaşında da endişe duymadı, Kor harbinde de duymafı, Kıbrıs harbinde de duymadı, değişik tsrihlerdrki depremlerde de, devaluadyonda da, ergenekon balyozda da, kozmik odaya girişte de duymadı, 15 Temmuzda da duymafı, 15 Trmmuz sonradı yapılanlarda da duymadı. Yani bif jesim var ki MENFAAT DİNİ mensuplarıdır ve şu anki mehdilerinin kim olduğunu da siz tahmin edin. ÖZETLE KILINI KIPIRDATMAYAN kesimin sayısı artırılıyor. Bunlar sadece şununla başlayan cümleler kurarlar (canları yandığında ama) " ellerim kırılsaydı da......." derler ve daha diyecek çokları var. O yüzden hâla GELİŞMRKTE OLAN ÜLKELER KLASMANINDAYIZ. 51 28 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    köpek balıkları okyanustaki tek bir damla kan kokusunu kilometrelerce öteden alırmış.. 29 13 Yanıtla
  • idris kanık:
    Oo Harika Tüsiad ve CHP aynı şeye tepki veriyorsa harika şeyler oluyor demekki , zaten CHP ve tüsiad bu ülkenin içindeki truva atlarıdır 20 20 Yanıtla
  • Neşe yer:
    ?????? 2 9 Yanıtla
  • Apple User:
    reis yok ya ortayi boş buldalar yarin burda tusiat 6 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    derhal gerekilen yapılsın 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
12:48 Türkiye’yi boydan boya bölen yarık Türk profesör de doğruladı Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
21:03 Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray’da karşıladı Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray'da karşıladı
21:00 Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray’ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
20:53 Sisi’den Trump’a rest Gazze’ye çökme planına karşı tek bir şart koştu Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 15:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.