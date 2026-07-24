Özgür Özel'den Yeni Parti Açıklamaları

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sonbaharda kurultay yapacaklarını belirterek, "Seçime girme yeterliliğiyle ilgili bize dair her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. O konuda endişeye mahal yok. Her türlü tedbir tamam." dedi.

Özel, Anadolu Kulübü'nde partisinin ilk Kurucular Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda Yeni Parti'nin Genel Başkanı seçildiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca, 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlediklerini aktaran Özel, yarın 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini, 12.00'de de ilk Parti Meclisi toplantısını yapacaklarını bildirdi.

Özel, Parti Meclisi'nde Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleneceğini dile getirerek, salı günü Meclis'te kapalı grup toplantısını yaparak kuruluşa dair tüm aşamaları tamamlayacaklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, partisinin genel merkez binasına ilişkin soru üzerine, "Yeni genel merkez binası Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Bina hazır, iç tefrişatıyla ilgileniyor arkadaşlar. Tahmin ediyorum 10 gün gibi bir süre içinde yeni genel merkezimizde çalışır hale geleceğiz." dedi.

Şu anda partiye herhangi bir bağış ve aidat toplamadıklarını aktaran Özel, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Özel, partinin resmi hesaplarını, resmi sayfalarında paylaşacaklarını belirterek, vatandaşların buna itibar etmelerini istedi.

Özel, seçime girme yeterliliğiyle ilgili soruya, "O konuda yetkili arkadaşlar sizinle takvim paylaşacak, onun görevlendirmeleri de az önce yapıldı, ancak en hızlı şekilde bu sonbaharda kurultayımızı yapıp, seçime girme yeterliliğiyle ilgili bize dair her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. O konuda endişeye mahal yok. Her türlü tedbir tamam." cevabını verdi.

"Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?" sorusu üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Mansur Bey'in de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte, Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Net bir durum var, 'Ben Yeni Parti'de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum.' demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Şu anda belediye meclis üyelerinin, belediye başkanlarının durumları konusunda gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi 'Ya sen niye daha Yeni Parti'ye katılmadın?' diye suçlamasın. 'Ben yokum' demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz."

Özel, yedek partiye ilişkin soruya ise "Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşınmasına engel olacak her hesapları boşa çıkaracak hazırlığımız var. Kimse endişe etmesin." ifadesini kullandı.

"Yürüyüşünüz hangi illerde, nerede devam edecek?" sorusu üzerine Özel, "Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Bundan önce gitmediğimiz birçok ile gideceğiz, bu hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra. Ayrıca Yeni Parti'nin bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, "Salı günü Yeni Parti grubunda konuşacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Salı günü 13.30 CHP'nin grup saatidir. Beşinci grup oldu ama düşmedi. Meclis Başkanlık Divanı'nın tüm partilerin görüşlerini alıp, centilmen bir ortam içinde günleri, saatleri, salonları belirlemesi gerekiyor. O yüzden şimdiden bir şey söylemem zor. 'Artık o salon bizim salonumuz.' demem güç. Hangi saatte, hangi salonun, hangi partiye tahsis edileceğine Meclis Başkanlık Divanı karar verecek. Ama imkan olan ilk andan itibaren bu salı olmazsa öbür salı olur, kendimize ait saatimizde, günümüzde ve tahsis edilen uygun salonda grup toplantımızı büyük bir coşkuyla yapacağız."

Bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu anımsatarak, "Kısa vadede bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecek misiniz?" sorusu üzerine Özel, "Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel'in ne CHP'nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş, 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi." dedi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yeni Parti'ye yönelik Hazine yardımı konusuna ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı ve iyi dileklerini iletmişti. Hem de ilk başta keşke bir ayrılık olmasaydı şerhini de koyarak, orada da haksızlık yapmayayım. 'İyi ki yeni parti kurdunuz.' gibi değil. 'Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi. Hayırlısı olsun.' dedi, iyi dileklerini iletti. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. Tabii o değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas Hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden 'Hakkımızı verin.' diyecek halimiz yok. Esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçimin birinci partisi, 90'ın üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin Hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi."