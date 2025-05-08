Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonrası kendisi için "Özgür Özel geri vites mi yapıyor?" diyen Yılmaz Özdil'e yönelik çok sert sözler sarf etti. Özel, Özdil için "Çıkıp 'Özgür Özel geri vites yaptı' diyor, o geri vitesi yedirirler adama" ifadelerini kullandı.

08.05.2025 23:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Yılmaz Özdil için "Çıkıp 'Özgür Özel geri vites yaptı' diyor, o geri vitesi yedirirler adama" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Özel'e yönelik saldırıya ilişkin de konuşan CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğü için kendisine 'Geri vites yaptı' diyen Yılmaz Özdil'e sert tepki gösterdi.

"O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA"

Özel yaptığı açıklamada "Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur?" ifadelerini kullandı.

İPEK ÖZBEY İLE ATIŞTI

Özel ayrıca sunucu İpek Özbey ile de gergin anlar yaşadı. "Onu yayınlayan kuruluş yayın politikasını çerçevelendirmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine hakaretvari şeyler söylüyor. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Uyarılsın, bir şey söylensin" sözlerinin ardından Yılmaz Özdil ile birlikte yayın yapan İpek Özbey araya girdi.

Özbey, "Biz size bunun için sormadık. Hiç bir kurumda eleştiriden muaf değil, siz de biz de" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel\'den Yılmaz Özdil\'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Abdullah Gur:
    yiyin birbirinizi 99 36 Yanıtla
  • Ea01121989:
    bunlar yine birnirlerine girmeye basladigina gore tayyip.yine secilecek 95 34 Yanıtla
  • Halis demir:
    560 MİLYARI UNUTTURMAYA ÇSLIŞIYORLAR ASIL TOKATI MİLLETE EKREM ATTI. 92 33 Yanıtla
    Cihan Kışla:
    cebinde 560 tl yoktur çıkmış 560 milyarı unutturmaya çalışıyorlar diyor sen biliyonmu nasıl bi para olduğunu 560 milyarın troll 40 57
  • Sedat Genç:
    ikinizde boşsunuz.. 73 28 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Yılmaz özdil bir yumruk yese memleketi terk eder ... 46 25 Yanıtla
    İshak Klein:
    babanla karıştırdın galiba 14 15
  • Sevinç Ak:
    Yayını izledim İpek Özbey ile bir atışma yaşanmadı. Aksine birlik ve beraberlik üzerine konuştu sunucularla 16 9 Yanıtla
  • ayd121212:
    Anlaşılan lafın tamamını anlatmak gerekli, Ekrem 1 yıl içersinde 46 kez otel toplantılarında başkanlık ederken, 6 yıl içersinde belediyede toplantıya 23 kez başkanlık yapmış yani bu şu demek; 7,9 gün tekrar ile otele toplantılarına giriş yaparken( hafta sonu dahil ) belediye toplantılarına 95,2 gün ara ile katılım yapmış. Bilmem anlatabildimmi!!! Gerçi Jamboncular Erdoğan’ın karşısına WC terliği çıksa gene biz terliğe oy atarız diyorlar, ben genede lafın tamamını yazayım dedim belki anlarsınız!!!!! 20 5 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Sevim koş çekirdekleri getir…(yipin bşrbirinizi 14 4 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    gene boykot gene hedef gene yalan neolacak bu CHP 13 5 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    bu sefer tepki gösterdi 10 5 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    özür abi adam bişey demediki angut diyecekti armut dedi 10 3 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Gene transkriptsizin köpekleri havlamaya başlamış 4 4 Yanıtla
  • Dogan1950-:
    özdilim konuşmalarından istifade etmeyi düşünmeden , yedirirmiş…sana yedirirler…akm deözelden başka genel başkan varmıydı? terörist mektubunu alkışladınmı?Atatürk’ün partisi bumu? 3 4 Yanıtla
  • 6490203:
    manası çok derin vitesi bilezik gibi geçirirler anlamı da çıkar 5 2 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Bunlar kadar birbirinin kuyusunu kazan bir millet daha gelmez 0 0 Yanıtla
  • cameliabrower:
    Hearing your laugh makes my pulse race. Let's see if we can create a different kind of rhythm together... maybe a little closer? f1nd me on cameliabrower_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama - Son Dakika
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