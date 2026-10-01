Özgür Özel\'e T24 Ankara bürosu ziyaretinde Murat Emir ve Utku Çakırözer eşlik etti

Özgür Özel'e T24 Ankara bürosu ziyaretinde Murat Emir ve Utku Çakırözer eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Parti açıklamasına göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ün Ankara bürosuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel'e bu ziyarette Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer refakat etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 haber platformunu ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, T24'ün Ankara bürosunda gerçekleşen ziyarette Özel'e, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer eşlik etti.
Kaynak: AA
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