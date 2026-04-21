Özgür Özel: Erken Seçime Hazırız

21.04.2026 17:04
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara ve erken seçimlere hazır olduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan büyük bir özgüvenle söylüyoruz; ara seçime de varız, genişletilmiş ara seçime de varız, erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Hodri meydan, güvenen çıksın karşımıza." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından dava açılan gazeteci Alican Uludağ hakkındaki soruşturmaya tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasını eleştiren Özel, "Onursal'ın hak yemediğini, kimsenin hakkını yedirmediğini bilmeyen yoktur. Dün sorgulandı. Hiçbir iddia, tek bir kanıt yok. Zaten bir manası yok ama yalandan bir HTS kaydı da yok. Ne baz vermiş ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş. Bırakın teknik takip, dinleme, hiçbir şey yok." sözlerini sarf etti.

Özel, Adıgüzel üzerinden CHP'nin iktidar yürüyüşüne engel olmaya çalışıldığını savundu.

CHP ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davalara işaret eden Özel, "Esas mesele, ne zaman ki yerel seçimleri kazandık, Türkiye'nin birinci partisi olduk, yönetimin seçimle gideceğini gösterdik, o gün bugündür huzurumuz yoktur. O gün bugündür saldırı altındayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li belediyelere yönelik soruşturmalarda hiç kimsenin gözaltına alınmadığını, ifadeye çağrılmadığını söyleyen Özel, CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalarla algı yapılmaya, kaygı yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Özel, seçim çağrısında bulundu.

"Ara seçime karşı olunmaz"

Erken seçim yapılmayacaksa ara seçim yapılması gerektiğini savunan Özel, ara seçimin, erken seçime gidilmesine vesile olacağını iddia etti. Ara seçime ilişkin Anayasa'da açık hüküm bulunduğunu anlatan Özel, "Bu konuda 12 liderle temas ettim. Tamamı da ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğunu, erkense erken, araysa ara hiçbir seçimden kaçmadıklarını söyledi. Yarın Sayın Meclis Başkanı'na bu konuda ziyaretimiz olacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda ara seçime ilişkin sözlerini anımsatan Özel, her partinin fikrine ve görüşüne saygısı olduğunu ancak Bahçeli'nin açıklamasına itirazı bulunduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, "'Erken seçime karşıyım' diyebilir. Karşı olurlar, biz istemeye devam ederiz. Sandığa kavuşunca sözü millet söyler, ara seçime karşı olunmaz. Ara seçime karşı olmak, Anayasa'ya karşı çıkmaktır. Geçmişte Alparslan Türkeş'in kaçmadığı sandıktan, Devlet Bahçeli'nin sakınması doğru değildir. Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın kaçmadığı sandıktan bugünkü Cumhurbaşkanı'nın kaçması, milletin gözünden kaçmamaktadır. Biz ara seçimi bir zorunluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, ara seçim tarihinin ilan edilmesi durumunda Türkiye'nin en geniş coğrafyasına ara seçim sandığı koymak için 50-55 milletvekilinin istifasını getireceğini belirtti.

Yapılacak ilk seçimde köylerde, kasabalarda teker teker çalışacaklarını ve sandık sandık kazanacaklarını vurgulayan Özel, "Biz CHP'yiz, kurduğumuz ülkeyi 100 yıl sonra bir daha kurtaracağız." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

