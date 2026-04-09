Özgür Özel: Erken Seçime Razıyım! - Son Dakika
Özgür Özel: Erken Seçime Razıyım!

Özgür Özel: Erken Seçime Razıyım!
09.04.2026 14:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütün belediyelerle erken genel seçime hazır olduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün belediyelerde erken genel seçime razıyım, erken yerel seçimle genel seçimi birlikte yapmaya da razıyız. Hodri meydan. Argümanlardan bir tanesi de ara seçimdir." dedi.

Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, ev sahipliği için Dervişoğlu'na teşekkür etti.

Özel, İran'a yönelik saldırılan Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkilediğini, bunun için acil alınması gereken önlemlerin yer aldığı rapor hazırladıklarını ve bunu Dervişoğlu ile paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bir sandığa ihtiyacı olduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:

"Milletin sözünü duymazdan gelene milletin sesini duyurmaya ihtiyacımız var. Benim üstüme düşüyorsa bütün belediye meclis üyelerini birlikte istifa ettirelim. Bu yerlerde AK Parti ile bir kez daha milletin karşısına çıkalım. Diyorlarsa 'Erken genel seçim', zaten bugünden hazırız, dünden razıyız. Diyorlarsa 'Erken genel seçim. Biz öne alıyoruz, siz de belediyeleri koyun.' Bütün belediyelerde erken genel seçime razıyım, erken yerel seçimle genel seçimi birlikte yapmaya da razıyız. Hodri meydan. Argümanlardan bir tanesi de ara seçimdir."

Özel, AK Parti'nin 2002'de ara seçime yönelik taleplerinin olduğunu anımsatarak, dönemin AK Parti Milletvekili Vecdi Gönül'ün ara seçim hakkında TBMM'ye sunduğu kanun teklifini gösterdi.

İYİ Genel Başkanı Dervişoğlu da ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

Türkiye'nin karşılaştığı bütün meseleler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, "Hem siyasi etik yasasını hem İran'da yaşanan gelişmeleri hem son siyasi gelişmeleri, ara seçim ve erken seçimle ilgili görüşleri karşılıklı tezekkür ettik. Fikirlerimizi söyledik. İleriye dönük bir projeksiyonun geliştirilmesi noktasında da bazı konularda hemfikir olduk." diye konuştu.

Soru cevap

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçime yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"'Anayasanın ve içtüzüğün amir hükümleri açık' diyor. Yani ara seçimin olması anayasal bir zorunluluk. 'Şartlar sağlandığında' diyor, 30 ay şartı sağlanmış durumda. Bu noktada 'Ben taraf değilim' diyor. Benim zaten kendisini dahil etmeyi düşündüğümüz nokta 'Taraf olunuz ve ara seçimi siz yapınız' noktası değil. Ben de diyorum ki 'Tarafları bir araya getir. ya da demokrasiden yana, anayasaya uymaktan yana taraf ol."

Bornova Belediyesine ilişkin soruşturma kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına yönelik soru hakkında Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara İl Başkanımız, İzmir'deki kooperatif davasında kendinin bilirkişi raporunda adı geçiyordu. Adının geçtiği husus şu, kooperatifte bir dönem yöneticilik yapmış. 11 isimle birlikte adı geçiyor. Tahmin ediyoruz o konuda görüşüne başvurulacak. Bornova Belediye Başkanımızla ilgili de bir başka dosyaya müzahir olarak bir kişinin belediyede 3 ay süreyle birkaç gün dışında görevine devam etmeksizin maaş alması gibi hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir durum vardı ortada. Belediye başkanımız haberdar olduğunda iç denetim başlatmıştı. Ayrıca da kendisini belediye başkanı doğrudan sorumlu olmadığı halde, oluşmuş olan bir kamu zararı varsa, işte 3 aylık maaş. Onu kendi cebinden karşılayacağını söyleyip, üzüntülerini ifade etmişti. O konuyla ilgili bilgisine başvurulduğu anlaşılıyor. Yakından takip ediyoruz mevzuyu."

Özel, Bursa Büyükşehir Meclisi'nde CHP'nin aday çıkarmamasına yönelik soru hakkında, "Bursa'da aday çıkarmıyoruz. Bursa'da suçluluk telaşı içinde olanlar, Bursa'nın iradesine çökenler, Bursa'da insanların gözünün içine bakamayacak olanların agresif tutumları olabilir. Onları Bursa'ya şikayet ediyoruz. Aydın ve Bursa'yı, önümüzdeki seçim akşamı hep birlikte göreceğiz. Nasıl tarihi birer ders verdiğini Aydın seçmeninin ve Bursa seçmeninin hep birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Özel, "Siyasi parti genel başkanlarıyla, sayın genel başkanlarımızla toplam 13 genel başkan şimdiye kadar planlandı. Sayı daha da artabilir. Pazar günü dahi görüşmelerim var. Pazartesi günü tamamlanırsa, salı günü için isteyebiliriz ya da birkaç gün sonra ama çok geçe bırakmayı düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Dervişoğlu ise, "Ara seçim için oylama olursa oyunuz ne olur?" sorusu üzerine, "Seçimin her türlüsü için 'evet' oyu kullanırız." dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Erken Seçime Razıyım! - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özgür Özel: Erken Seçime Razıyım! - Son Dakika
