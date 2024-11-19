Özgür Özel: Erken Seçim İstiyoruz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Bey bu milletin arasına karışıp 'Geçiniyor musunuz' diye sorabiliyor mu? Madem soramıyorsa, sokağa gidemiyorsa, sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Tayyip Bey; ya tarlada, fabrikada, pazarda vatandaşa git hatırını sor, helallik iste, yapamıyorsan işte orada sandık, sandığı bekliyoruz, erken seçimi istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, TBMM'de görüş ayrılığı yaşadıkları konulara değindi. Özel, "Kadının soyadı meselesi. Büyük bir hak mücadelesi. Grubumuz orada, kadın örgütlerini ve kadınları dinledi. Büyük bir mücadele verdi, o düzenleme de geri çekildi, uygun hale geldi. Gündemi ele almak için ya da yoksulluk, sıkıntı, işsizlik çekilirken başka şeyleri tartıştırmak için 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' Hadi bakalım, akşam televizyonlarda eli çubuklu çok uzman kişiler Türkiye'nin F16'ları, İsrail'in F35'leri tartışmaları sırasında 'savunma sanayi fonu.' 70 milyar lira bu milletten bu yok zamanda para toplayıp, güvenlikçi politikaları yaşam pahalılığının önünde konuşulsun isteyen akla karşı bu grup televizyonlarda, basın toplantılarında, Meclis'te, kürsüde önemli bir itirazı ortaya koydu. Kapalı grup toplantısında yalanı ifşa ettik, korkuyu ifşa ettik ve o tasarı da geri çekildi" dedi.

Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, "O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa, o üstüne işaret edecek. 2'nci, 3'üncü ifadede beyefendi kabak gibi ortada kalacak" diye konuştu.

'MUSTAFA KEMAL OLMASAYDI; EZAN OKUNMUYORDU'

Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili açıklamalarına ilişkin de "Bu dönemki kabine gerçekten 'evlere şenlik' diyeceğiz; ama şenlik demek ağlanacak halimize gülmek olur. Bir Milli Eğitim Bakanı var. İsminin başında 'milli' kelimesi olan bir bakanlığı yönetiyor. Çıkmış canını kurtarmak için siyaseten, Anayasa'nın ilk 4 maddesi laiklik ilkesi, o 4 maddeyle korunan laiklik ilkesine Batman'da elinde mikrofon, dümdüz saldırıyor. Hafta sonu yalanlarla, iftiralarla, tarihi eğip, bükerek laiklik ilkesi üzerinden Cumhuriyet'e, kurucu kadrolara, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmıştır. Neymiş; o dönem camiler kapatılmış, camiler ahıra çevrilmiş. AK Parti'nin 22 yıllık kutuplaşma siyasetinde uydurduğu, kullandığı ne kadar yalan varsa hepsini birden bir cümlede kullanıp, 'Bir gerginlik çıkarayım. Bir kavga çıkarayım. Arkam boşaldı. Bizimkiler de beni eleştiriyor. Arkamı toplatayım. CHP'yle karşı durunca bana sahip çıksınlar' diye aklınca uyanıklık yapıyor, şeytanlık yapıyor. Yanıtların hepsi verildi, verilmeyecek yanıt yok. Bir tek şeyi bilsin; eğer o anayasayı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı; o camilerde şimdi ezan okunmuyordu. Bakanlığı döneminde eğitimde fırsat eşitliği yerlerde sürünen, öğrencileri okulda aç bırakan, milli eğitimi vakıf, dernekler adı altında tarikatlara yönettiren, onlara peşkeş çeken bir bakanla karşı karşıyayız. Yusuf Tekin; sen öğrencilerin yüzde 31'i kahvaltı yapmadan okula giden bir Milli Eğitim Bakanısın. CHP, ne ahır yaptı camiyi ne camiyi kapattı. Cami kapatmadık; ama cami kapatmanın bir günahı varsa bu senin yaptığın, bu çocukları aç bırakmanın, hasta etmenin bin günahı, milyon günahı var" dedi.

'ESENYURT'U YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Özel, Esenyurt'ta dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, "Esenyurt'u ilk günden beri bir dakika yalnız bırakmadık. Bundan sonra da Esenyurt'u yalnız bırakmayacağız. Esenyurt'ta nöbete devam edeceğiz. Bundan sonra her 2 günden birinde Türkiye'nin herhangi bir şehrinden bir ilimiz bütün seçilmişleriyle, il başkanı, il yönetimi, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile birlikte Esenyurt'ta günlük nöbeti bir ilimiz tutacak, Esenyurt halkıyla o şehrin dayanışmasını Esenyurt'ta sonuna kadar hissettirecektir. Şimdi Esenyurt'a tüm sanatçılarımızı, tüm yazarlarımızı, gazetecilerimizi, insanlarımızı bekliyoruz. Önümüzdeki pazar günü 81 il başkanımız Esenyurt'ta olacak. İl başkanları toplantımızı yapacağız" diye konuştu.

'TEĞMENLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreni ile ilgili soruşturmaya değinen Özel, "Bu çocukları ihraç etmek, kolay mı yetişti, kolay mı yetiştirildi. Bu teğmenlere sahip çıkacağız. Yok attılar; geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkarız. Seneye, 2 seneye, 3 seneye iktidar olunca, böyle haksızlıkla atılan kim varsa onu geri alırız; ama bu arada geçen süre, meslekte onlara çok şey kaybettirir, devrelerinin çok gerisine düşerler. Yoksa şunu söyleyeyim; Recep Tayyip Erdoğan, atma, yapma, kul hakkına girme. Ama girersen, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin. O kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber kılıç töreni yaptıracağız. Sonra o karara sessiz kalanların hepsine emekliye yollayacağız" dedi.

'EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE YÜKSELTİLMELİ'

Özel, asgari ücretle ilgili de konuşarak, "Çıkıp her yerde 'Asgari ücret artarsa enflasyon da artar' diyorlar. Bu dünyanın en büyük yalanı. Bu büyük bir kandırmaca, haksızlık. Artan ücretin enflasyona etkisi yüzde 8,4. Ortalama onda bir. Onda 9 başka etkiler var. Sen üstüne düşeni yapmayacaksın, 'bu işin sorumlusu yüzde 8,4'lük artış' diyeceksin, 'millete bu yüzden zam az vereceğiz' diyeceksin. Sen temmuz ayında sıfır verdin. Ne oldu enflasyon? Demek ki asgari ücret durunca enflasyon durmuyor. Bu yalana teslim olmayacağız. Sen devletin belirlediği her şeye zammı yap, asgari ücretliye gelince 'sana zam yaparsam enflasyon olur.' Böyle bir şey yok. CHP olarak asgari ücret 30 bin lira olmalı diyoruz. Bu asgari ücret artışından esnaf, küçük esnaf ve KOBİ'ler mutlaka korunmalı. Mevcut asgari ücret desteğinin kapsamı genişletilmeli. Emekliye, asgari ücretliye, esnafa, memura, çiftçiye, öğrenciye bütçe istiyoruz. Emeklilerin geçim hakkıdır. Emekliye bir asgari ücret şarttır, en düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmelidir. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz" diye konuştu.

'YAPAMIYORSAN İŞTE ORADA SANDIK'

Özel, ekonomiye ilişkin eleştirilerini sürdürerek, "Tayyip Bey vaktiyle gidiyordu, meydanlara çıkıyordu, bugünkünün çok gerisinde bir krizi araçsallaştırıp vatandaşa diyordu ki 'bunlar, pazara gelebilirler mi? Bunlar, tarladaki çiftçinin yüzüne bakabilirler mi? Esnafın derdini dinleyebilir, fabrikalara gidebilirler mi? Gidemezler. O halde erken seçim şart.' Şimdi soruyorum; Tayyip Bey bir pazara gidebilir mi? Pazara gidebiliyor mu? Gidip de esnafın hatırını sorabiliyor mu? İşçi ile konuşabiliyor mu? Tayyip Bey, bu milletin arasına karışıp 'geçiniyor musunuz' diye sorabiliyor mu? Madem soramıyorsa, onun dediği gibi sokağa gidemiyorsa, sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Tayyip Bey; ya tarlada, fabrikada, pazarda vatandaşa git hatırını sor, helallik iste. Yapamıyorsan işte orada sandık, sandığı bekliyoruz, erken seçimi istiyoruz" dedi.