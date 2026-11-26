Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kentteki temaslarına Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nden başladı. Mahallede bir köy evine konuk olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçi kadınlarla kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Özel, birlikte kahvaltı yaptığı çiftçi kadınların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.