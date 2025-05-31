Özgür Özel: 'Genç Başkanımıza Leke Sürmeye Çalışıyorlar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Gencecik belediye başkanımızın tertemiz alnına leke sürmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar'ın desteğiyle, Avcılar'ın tercihiyle genç yaşında bu göreve gelmiş benim şahsen kefil olduğum zaten nikahında da şahit olduğum son derece dürüst ve çalışkan bir kardeşimdir. Sonuna kadar arkasındayız. Utku Caner Çaykara'ya ne suçlaması yapıyorlar biliyor musunuz? Ne ihale ne rüşvet. Zaten bunları söyledikleri yerlerin de hepsi iftira ama burada Utku Başkan, belediye başkan adayı iken CHP İlçe Başkanlığına seçim için yardımda bulunmuş demiş birisi. Bu AK Parti. Manisa Soma'nın madeninden tut bütün şirketlerden seçim yardımı alır. Bu MHP. Aliağa'daki petrol şirketlerinden bütün kampanyayı fonlatır. Seçim zamanlarında bütün siyasi partiler kaynak bulmak için komiteler kurar, yollara çıkar. Bu kişinin buraya katkı yaptığının da bilgisi belgesi yok ama düşünün ki seçim yardımı yaptık diye gencecik belediye başkanımızın tertemiz alnına leke sürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL