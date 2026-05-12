Özgür Özel: Gençler İçin Umutlu Türkiye Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler yarınlarına nasıl umutla bakıyorsa öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatanlarında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, geçen hafta Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ettiğini anımsattı.

Fuarda yerli teknolojileri incelediklerini ve bilgi aldıklarını kaydeden Özel, "Kimin emeği, katkısı varsa ayırmadan, sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Orada da kimseyi ayırmadan ziyaretlerde bulunduk." diye konuştu.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davaya değinerek, "geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi çeşitli kumpas soruşturmalarında katledilmeye çalışılanları", FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı ise Meclis'i savunduklarını söyledi.

O zaman "Bir gün gelecek ve haklılığımız ortaya çıkacak." dediklerini anlatan Özel, "Bugün bir daha söylüyorum, bu kürsüden değil çünkü o gün bu kürsüde olmayacağız, muhalefet kürsüsünden değil, iktidar kürsüsünden bir kez daha sizlerin ve milletimizin karşısına çıkıp, 'biz yine doğru tarafta durduk, dürüst insanları, suçsuzları savunduk, iftiracılara karşı baş eğmedik, gerekirse baş verdik ama eğilmedik' diyeceğimiz güne kadar buradan tarihin önüne şerh düşüyorum, bir daha çıkacağım ve bugünü hatırlatacağım." ifadelerini kullandı.

Özel, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirerek, Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 32'yi geçtiğini söyledi.

Enflasyon artışı nedeniyle çalışanların maaşının ve emekli aylığının giderek eridiğini anlatan Özel, en önemli sorunlardan birinin de gıda enflasyonundaki artış olduğunu dile getirdi.

"Anneden babadan miras değilse ev, araba hayal"

CHP Genel Başkanı Özel, mesleği ne olursa olsun Türkiye'de bir gencin, kendisine miras kalmadığı sürece kendi maaşı ile bir araba, ev almasının mümkün olmadığını söyledi.

Gençlerin anne ve babalarının ise geçmişte bunu yapabildiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir dönemdeyiz ki anneden babadan miras değilse ev, araba hayal. Öyle bir dönemdeyiz ki herkesin evlatları kendinden daha uzun boylu, babalardan daha yakışıklı, annelerden daha güzel ama ilk kez yaşıyoruz ki herkesin evladı kendinden daha fakir, herkesin evladının geleceği kendi geleceğinden daha karanlık. İşte bu karanlığı yırtıp atmak, bu umutsuzluktan gençleri kurtarmak, dünyadaki gençler yarınlarına nasıl umutla bakıyorsa öyle bir Türkiye'yi inşa etmek, evlatlarına dünyanın öbür ucunda değil, öz vatanlarında hayal kurdurmak için bir kez daha iktidara talibiz."

Türkiye'deki vergi sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, alınan yıllık vergi tutarının, 60 bin lira maaş alan bir işçiden 138 bin lira, 70 bin lira maaş alan bir teknisyenden 180 bin lira, 80 bin lira maaş alan bir mühendisten 235 bin lira olduğunu anlattı.

Hükümetin yeni bir "varlık barışı" getirdiğini söyleyen Özel, söz konusu düzenlemeyi eleştirdi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Özel, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğunu söyledi. Özel, bayram ikramiyesinin bu yıl 4 bin lira olduğunu hatırlatarak, "Emekli ikramiyesinde sadece 8 yıl önce CHP'nin sayesinde AK Parti'nin zorla bir koç parası verdiği ikramiye 1000 liraydı. Şimdi koç 45 bin lira, ikramiye 4 bin lira. 2018'de Diyanet İşleri Başkanlığındaki kurban kesim bedeli 850 lira, ikramiye 1000 lira. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı kesim bedeline 18 bin lira demiş, 21 kat artırmış. O Diyanet İşleri Başkanı'nı atayan bu hükümet ikramiyeyi sadece 4 kat artırmış." dedi.

Türkiye'de ortalama çiftçi yaşının AK Parti iktidara geldiğinde 37 civarındayken bugün 58'e yükseldiğini anlatan Özel, gençlerin topraktan koptuğunu söyledi.

Özel, hükümetin yılın ilk 3 ayında faize 876 milyar lira verirken, çiftçiye 60 milyar lira destek ödemesi yaptığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi çıkardıkları kanun, 'gayrisafi milli hasılandan yüzde 1 destekleme' der, bunlar bütçeye binde 2 yani 5'te 1'ini koyuyorlar. Vermeyi bırak, niyetine bile girmiyorlar, parayı bütçeye koymuyorlar. Kendi kanunlarına aykırı bütçe yapıyorlar. Biz, elbette öncelikle bu yüzde 1'i hemen sağlamayı, ayrıca çiftçi mazotunu derhal kanunla ÖTV'siz, KDV'siz hale getirmeyi, çiftçi borçlarının faizlerini silmeyi, anaparayı yapılandırmayı, planlı bir tarıma geçmeyi, çiftçinin ne ekileceğini, ne dikeceğini, kaça satacağını bildiği bir düzeni kurmayı, elektrik ücretlerinin tahsilatını aylık değil, eskiden olduğu gibi hasattan hasada mümkün kılmayı ve çiftçinin üretimine, hayvancının süt üretimine alım garantisi vermeyi partimizin programına koyduk, şimdiden taahhüt ediyoruz."

