Özgür Özel, Haymana'da Kadınlarla Buluştu

05.03.2026 22:34
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana'da kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Haymana Belediyesi Hanımlar Lokali ve Eğitim Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Haymana Belediyesince bir otelde düzenlenen iftar programında çiftçilerle buluştu.

Özel, programın ardından Haymana Belediyesi Hanımlar Lokali ve Eğitim Merkezi'nde kadınlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

