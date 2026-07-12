Özgür Özel: "Bu hizmet odaklı yürüyüşü kimse engelleyemez" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Bu hizmet odaklı yürüyüşü kimse engelleyemez"

Özgür Özel: "Bu hizmet odaklı yürüyüşü kimse engelleyemez"
12.07.2026 21:18  Güncelleme: 21:30
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de Halk Ekmek fırını açılışında yaptığı konuşmada, partisinin sosyal belediyecilik projelerini ve hedeflerini anlatarak, hizmet odaklı yürüyüşlerinin engellenemeyeceğini söyledi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaların siyasi olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bu hizmet odaklı yürüyüşümüzü kimsenin engellemesine izin veremeyiz. Yapılan hizmetlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara yaklaştıran hizmetlerdir" dedi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde belediye tarafından hizmete kazandırılan Halk Ekmek fırınının açılışını gerçekleştiren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın sınırlı imkanlarla önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini belirten Özel, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Özel, "Genel başkan olduğumda belli hedefler söylemiştim. Mesela bin kreş hedefimiz vardı. Butlan atandığı güne kadar 790 kreş açıldı. 100 öğrenci yurdu hedefimiz vardı, 77 öğrenci yurdumuz açıldı. Halk lokantalarında hedefimiz 100'dü, 175'lere geldik. Halk Marketler'de hedefimiz 100'dü, 160'ların üzerine çıktık. Bu hizmet odaklı yürüyüşümüzü kimsenin engellemesine izin veremeyiz. Yapılan hizmetlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara yaklaştıran hizmetlerdir" dedi.

"Siyasi operasyonların hesabı sorulacak"

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalara değinen Özel, "Ekrem İmamoğlu'na saldırının da, diğer belediye başkanlarımıza yapılanların da nedeninin siyasi olduğunu biliyoruz. Ankara'da çok uzun süredir belediyelere operasyon yapılması yönünde baskılar vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan savcılar ve başsavcı vekilleri Cumhuriyet Halk Partili değildi ama iktidarın talimatıyla operasyon yapan insanlar da değildi. Onlar belediyelerin nasıl denetleneceğinin kanunla belli olduğunu söylüyorlardı. Belediyeye yönelik bir iddia varsa müfettiş gider, denetimini yapar. Bir eksiklik bulursa sorar, cevap alır, tatmin olmazsa raporunu yazar ve suç duyurusunda bulunur. Belediye başkanının yargılanıp yargılanmayacağına ise İçişleri Bakanlığı karar verir. Ancak belediye başkanı suçüstü rüşvet alırken yakalanırsa savcılık doğrudan işlem yapabilir. Böyle bir durumda da zaten biz suç işleyeni partimizde tutmayız, tutmadık da" diye konuştu.

Yargıdaki görev değişikliklerine ilişkin iddialarda bulunan Özel, "Ankara'daki yeni atamalarla birlikte, İstanbul'dan getirilen isimlerle yeni bir yapı oluşturuldu. Biz bu isimleri de, yapılanları da kayda geçiriyoruz. Eninde sonunda insanların özgürlüklerini siyasi sebeplerle kısıtlayanlar gerçek soruşturmaların konusu olacak. Bunların hesabı hukuk önünde sorulacak" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek, Özgür Özel, Politika, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Bu hizmet odaklı yürüyüşü kimse engelleyemez' - Son Dakika

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