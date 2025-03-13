Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bir kadını darp ettiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını talep ettiği bildirildi. Özcan'ın istifa etmemesi durumunda, disiplin işlemlerinin ivedilikle başlatılacağı öğrenildi.
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13.03.2025 17:42:52. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi - Son Dakika
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