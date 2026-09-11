Özgür Özel Kars Hayvan Pazarı'nda çerçeve yasa sorusuna küpe cezasıyla yanıt verdi - Son Dakika
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Özgür Özel Kars Hayvan Pazarı'nda çerçeve yasa sorusuna küpe cezasıyla yanıt verdi

Özgür Özel Kars Hayvan Pazarı\'nda çerçeve yasa sorusuna küpe cezasıyla yanıt verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın çerçeve yasa sorusu üzerine Özel, burada konuşursa yarın küpe haberinin yazılmayacağını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ve hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bir vatandaşın "Çerçeve yasa"ya ilişkin sorusu üzerine Özel, yasaya Meclis'te "evet" oyu verdiğini belirterek, "Bugün burada çerçeve yasayı konuşursam yarın burada bir tane küpe okumazsın" dedi.

Özel'e hayvan pazarı ziyaretinde partililer ve onlarca kişi eşlik ederken, pazardaki vatandaşların Özel'e ilgisinin sınırlı olduğu görüldü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars programı kapsamında Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Beraberindeki partililerle birlikte pazara gelen Özel, burada hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Özel'in hayvan pazarındaki ziyaretine partililer ve onlarca vatandaş eşlik etti. Öte yandan pazarda bulunan vatandaşların Özel'e ilgisinin sınırlı kaldığı görüldü. Özel, kendisini takip eden basın mensuplarına da atıfta bulunarak, hayvancılığın sorunlarının gündeme taşınmasını istedi.

Ziyaret sırasında bir vatandaşın Özel'e "çerçeve yasa"yı sorması üzerine Özel, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerin Meclis ve Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.

Özel, "Çerçeve yasada ben evet oyu kullandım. Bütün parti yönetimi evet oyu kullandı. Endişesi olan arkadaşlar kendi tercihlerine göre oy kullandılar. Ben çerçeve yasayı her gün, her gece 8 tane televizyon kanalı konuşuyor. Onu yaptı, bunu yaptı, konuşuyor. Mecliste de konuşuluyor" diye konuştu.

"Yarın burada bir tane küpe okumazsın"

Hayvan pazarında asıl gündemin üreticilerin yaşadığı sorunlar olması gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Ama bugün hayvan pazarında ben çerçeve yasa konuşursam yarın küpeyi yazmazlar, onu yazacaklar. Hayvancılığın sorununu konuşurken, ben burada başka bir şey dedim mi, yarın burada bir tane küpe okumazsın gazetelerde, senin bu dediğin yazılır. Biz onları Ankara'da konuşuruz."

Hayvan yetiştiricilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, özellikle hayvanların küpelerinin düşmesi nedeniyle üreticilere uygulanan cezaları eleştirdi.

Özel, "Şimdi burada küpe düşmüş adama ceza yazıyorlar. Kimlik kartı var hayvanın, pasaportu duruyor. Küpenin parası verilmiş, düşmüş, arabanın içerisinde adama yine ceza yazıyorlar" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin sorunlarını dinledi

Özgür Özel, hayvan pazarında üreticilerle bir süre sohbet ederek, hayvancılık sektörünün mevcut durumu, üretim maliyetleri ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özel, ziyaret sırasında üreticilerin sorunlarının doğrudan sahada dinlenmesinin önemine vurgu yaparken, çerçeve yasa gibi siyasi tartışmaların ise Ankara'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınabileceğini söyledi.

Özel'in Kars Hayvan Pazarı ziyareti, beraberindeki partililer ve kendisine eşlik eden onlarca kişiyle gerçekleştirilirken, pazardaki vatandaşların ziyaret sırasında yoğun ilgi göstermemesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Kars Hayvan Pazarı'nda çerçeve yasa sorusuna küpe cezasıyla yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel Kars Hayvan Pazarı'nda çerçeve yasa sorusuna küpe cezasıyla yanıt verdi - Son Dakika
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